"Bốc" đầu xe trên đường Lê Giản, 4 thanh niên bị khởi tố

Ngày 2-7-2026, tổ công tác Công an phường Đại Mỗ và Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội phối hợp tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, gây mất an toàn giao thông.

Các đối tượng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính nhóm thanh niên và phát hiện trong điện thoại di động của một người có nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đáng chú ý có 2 clip có tổng thời lượng khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên điều khiển phương tiện xe máy vừa chở 3, vừa có hành vi "bốc đầu" hết sức nguy hiểm.

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc xảy ra trên tuyến phố Lê Giản thuộc phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Hình ảnh các đối tượng "bốc" đấu xe máy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (hình ảnh được cắt từ clip)

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Đại Mỗ xác minh sự việc.

Quá trình điều tra xác định vào đêm 26 và rạng sáng 27-6, các đối tượng Trần Lê Tiến (SN 2007) sinh viên Đại học; Nguyễn Mạnh Cường (SN 2008), học sinh THPT; Vũ An Cường Thịnh (SN 2007) cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang điều khiển xe mô tô không lắp gương chiếu hậu, bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự.

Trong số này, Vũ An Cường Thịnh từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng do TAND khu vực I, tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt 3 tháng án treo vào tháng 2-2026.

Chứng kiến các đối tượng "bốc" đầu xe, đối tượng Phạm Gia Huy đã dùng điện thoại quay lại video.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ An Cường Thịnh, Phạm Gia Huy, Trần Lê Tiến, Nguyễn Mạnh Cường để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.