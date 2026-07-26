Hai phụ nữ bị khởi tố sau khi công an test nhanh ma túy

Theo đó, mới đây Công an xã Dền Sáng (Lào Cai) phối hợp với Công an xã Trịnh Tường (Lào Cai) và Tổ công tác tăng cường công an tỉnh tiến hành test nhanh ma túy đối với Thào Thị Xua (sinh năm 1971, trú thôn Tân Giang, xã Trịnh Tường), là đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện, khi phát hiện đối tượng có mặt tại thôn Dền Thàng, xã Dền Sáng. Kết quả kiểm tra xác định Thào Thị Xua dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Thào Thị Xua bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Quá trình đấu tranh, mở rộng xác minh, Thào Thị Xua khai nhận ngày 17/7 đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng Thào Thị Má (sinh năm 1972, trú thôn Dền Thàng, xã Dền Sáng), là đối tượng thuộc diện quản lý.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an xác định Thào Thị Má cũng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Thị Má, Thào Thị Xua về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.