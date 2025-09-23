Bình “kiểm” lãnh 12 năm tù

Ngày 23-9, sau một ngày xét xử, TAND Khu vực 7 – TP HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; không tố giác tội phạm; tổ chức và tham gia đánh bạc qua mạng, do Phạm Đức Bình (SN 1970, ngụ TP HCM, còn gọi là Bình "kiểm") cùng 13 đồng phạm thực hiện.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai trái, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật cũng như HĐXX để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Bị cáo Phạm Đức Bình tại toà

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng", 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt:

- Nguyễn Tuấn An 6 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng";

- Chu Văn Hoàng Anh 3 năm tù, Huỳnh Hoàng Vũ 1 năm tù cùng về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

- Lê Minh Nghĩa từ 1 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Mạch Tài 6 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc"

- Trương Đình Sự 5 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc".

- Huỳnh Thanh Anh 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.

- Lại Nam Phương 3 năm tù về tội "Đánh bạc", 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm". Tổng hợp là 3 năm 6 tháng tù.

- Trần Vĩnh Tâm 3 năm tù về tội "Đánh bạc".

- Lê Viết Hiếu 3 năm tù về tội "Đánh bạc".

- Phạm Huy Cường 3 năm tù về tội "Đánh bạc".

- Trương Nhựt Tâm 3 năm tù về tội "Đánh bạc"

- Trương Đình Thuận 9 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Các bị cáo phạm tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" còn bị phạt bổ sung từ 10 đến 70 triệu đồng.