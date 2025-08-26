Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thông tin mới vụ tài xế ô tô bị đánh gãy sống mũi ở TP HCM

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau khi tự ngã vào xe ô tô, nam thanh niên chạy xe máy đã đánh tài xế ô tô.

Ngày 26-8, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Minh Đức bị Công an TP HCM khởi tố.

Nguyễn Minh Đức bị Công an TP HCM khởi tố.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16-8, nam tài xế taxi 30 tuổi chở khách trên đường Trường Chinh, đoạn qua phường Bảy Hiền, TP HCM. Do đường bị rào chắn để thi công nên tài xế cho xe chạy vào làn đường ngược chiều để qua công trình.

Lúc này, xe taxi va chạm với xe máy điện do Nguyễn Minh Đức điều khiển, khiến Đức ngã xuống đường. Tài xế xuống xe đỡ Đức dậy và đưa vào lề đường.

Lúc tài xế đứng trước đầu xe gọi điện cho công ty bảo hiểm thì bị Đức dùng tay đánh liên tiếp vào mặt.

Vụ việc khiến nam tài xế bị chảy máu và gãy sống mũi.

Vào cuộc truy xét, công an bắt giữ Đức tại phường Tam Thắng, TP HCM.

Tạm giữ thanh niên đánh tài xế ô tô gãy sống mũi ở TP HCM
Tạm giữ thanh niên đánh tài xế ô tô gãy sống mũi ở TP HCM

Nguyễn Minh Đức bị Công an TP HCM tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 14:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN