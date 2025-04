Sát hại thầy mo rồi vùi thi thể trên đồi phi tang

Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đang tạm giữ đối tượng Lý Dào On (SN 1971, trú tại xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Lý Dào On tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 28-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo của Công an xã Mai Long về việc người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi Pan Chồ, xóm Phiêng Pha, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình. Nạn nhân được xác định là ông L.P.P. (SN 1970, trú tại xã Mai Long, huyện Nguyên Bình), là một thầy mo.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt thủ phạm.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án Lý Dào On, người cùng xóm với nạn nhân.

Ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Dào On.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai khoảng 15 giờ ngày 26-3, khi đi đặt bẫy chuột tại đồi Pan Chồ, On nhìn thấy ông P. đang đi bộ theo đường mòn dẫn từ xóm Phiêng Pha, xã Mai Long đến xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình. Do có mâu thuẫn từ trước, Lý Dào On đã ra tay sát hại ông P..

Sau khi sát hại nạn nhân, On đã dùng lá cây khô vùi thi thể của nạn nhân nhằm tránh bị phát hiện rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.