Cái kết của người đàn ông dùng AI tạo ảnh cưỡi trăn khổng lồ bơi trên hồ Hoàn Kiếm

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video sử dụng công nghệ AI có tiêu đề "Truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi", trong đó có hình ảnh một người ngồi trên 1 con trăn khổng lồ bơi trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh được ông N.H.A tạo bằng AI. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ chủ tài khoản là N.H.A (SN 1976; trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Công an làm việc với ông N.H.A. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, N.H.A khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi trên hồ Hoàn Kiếm với mục đích "câu like", "câu view".

N.H.A đã nhận thức việc đăng tải video AI có nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh Thủ đô và cam kết sẽ không tái phạm.