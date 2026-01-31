3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan bị bắt

Lúc 8h20 ngày 7/7/2023, tại số 168, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh N.Đ.H, 41 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng đang đi bộ thì bị một đối tượng từ phía sau dùng dao chém vào đùi chân phải gây thương tích với tỷ lệ 50%.

3 đối tượng (áo đen, ở giữa) được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra

Cơ quan Công an xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa anh N.Đ.H và Phạm Chiến Thắng, 52 tuổi trú thành phố Hải Phòng. Thắng đã chỉ đạo nhiều đối tượng lên kế hoạch, tổ chức chém anh N.Đ.H.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan; riêng Nguyễn La Duy, 46 tuổi, Lê Bá Vũ, 47 tuổi và Bùi Thu Huyền, 52 tuổi, cùng trú thành phố Hà Nội đã bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung nhiều lực lượng và biện pháp nghiệp vụ xác minh được 3 đối tượng Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền đang lẩn trốn tại Thái Lan. Đơn vị đã xác lập chuyên án truy nã, huy động lực lượng, phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy tìm các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam các đối tượng

Ngày 22/1/2026, lực lượng chức năng 2 nước đã bắt giữ Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền. Nguyễn La Duy sau đó đã ra đầu thú. Sau khi xử lý vi phạm cư trú theo quy định pháp luật Thái Lan, ngày 29/1, các đối tượng bị trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam.