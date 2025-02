An Giang: Nhóm khoảng 50 người xô đẩy, cướp giật tài sản của người đi chùa

Ngày 4-2, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nhóm người cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, gần trưa 3-2, gia đình 10 người của ông Nguyễn Phú C (63 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến viếng chùa Kim Tiên (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên).

Khi gia đình đến gần khu vực chánh điện, ông C bất ngờ bị một nhóm khoảng 50 người lạ mặt đeo khẩu trang áp sát, xô đẩy khiến ông C ngã xuống đất rồi giật dây chuyền vàng trị giá khoảng 3,6 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt của ông C và gia đình ông.

Nhóm người bị cho là đã có hành vi đánh, cướp giật tài sản của người đi hành hương ở chùa

Sự việc được người dân quay lại rồi đăng tải trên mạng xã hội

Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông C cùng 4 người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Phú đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.

Nhận thấy đây là một vụ cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích mang tính chất nguy hiểm, nhóm người gây án ngoài địa bàn nên Công an phường An Phú đã báo cáo, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tịnh Biên để xác minh làm rõ xử lý theo quy định.