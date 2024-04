Bắt nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản tại lễ hội ở trung tâm TP.HCM

Ngày 30-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ba người về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, tối 6-4, Công an tiếp nhận hai tin báo tố giác tội phạm cướp giật tài sản tại Hội chợ du lịch trong Công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Nạn nhân là bà NTNM (SN 1959, trú Đồng Tháp) và chị TNTT (SN 1981, trú Tây Ninh).

Hai nạn nhân cho hay khi đang tham quan hội chợ đã bị một người áp sát từ phía sau cướp giật dây chuyền; trị giá tài sản bị cướp của hai nạn nhân khoảng hơn 100 triệu đồng.

Công an lấy lời khai một người trong nhóm giật tài sản bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, các tổ tuần tra, kiểm soát đã tăng cường rà soát. Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm phát hiện một phụ nữ đi cùng con gái chừng 10 tuổi rời khỏi Công viên 23/9 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi người này đang cất giấu ba sợi dây chuyền nên mời về trụ sở để làm rõ. Mở rộng truy xét, Công an quận 1 mời thêm ba người về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, nhóm người này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cùng ba người khác nhiều lần đến các lễ hội được tổ chức tại các điểm ở quận 1 tìm kiếm người có tài sản sơ hở (thường là dây chuyền) để giật, chiếm đoạt.

Ba người bị khởi tố về tội cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Khi phát hiện “con mồi”, một người trong nhóm sẽ đi theo tiếp cận và trực tiếp giật dây chuyền, những người còn lại sẽ áp sát vào bị hại để che chắn, cản địa; một người thường đứng ở phía sau chờ để chuyển tài sản vừa cướp giật được đi cất giấu, tẩu tán.

Ngày 6-4, lợi dụng tại công viên 23/9 có tổ chức Lễ hội ẩm thực nên nhóm này đã cướp giật tài sản của bà M, chị T cùng một phụ nữ chưa rõ lai lịch.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang tiếp tục truy xét làm rõ vai trò của những người còn lại trong nhóm. Đơn vị này kêu gọi những người có liên quan vụ án trên nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

