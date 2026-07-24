2 thanh niên 'thông chốt, đâm trọng thương cảnh sát dịp sự kiện A80 lĩnh án

Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, ở xã Phúc Thịnh, Hà Nội) án 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội) 5 năm tù về tội "Giết người".

Các bị cáo bị cáo buộc có hành vi điều khiển phương tiên đâm trọng thương cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo cáo trạng, trong nhiệm vụ A80, khuya 21/8/2025, lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và Công an phường Tây Hồ; phường Hồng Hà được phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dọc hai bên đường Yên Phụ - Nghi Tàm cùng các tuyến lân cận.

Các bị cáo tại tòa ngày 24/7. Ảnh: Xuân Ân

Các thành viên tổ công tác đều mặc trang phục công an; trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông theo quy định và đứng ở hai bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không cho người cùng phương tiện giao thông từ các hướng đi vào khu vực ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm.

Sáng 21/8/2025, Nguyễn Bá Hoàng Nam lấy xe máy Wave của đồng nghiệp cùng phòng trọ mình, đi đến quán nước tại thôn An Cư (xã Tiến Thắng, Hà Nội). Tại đây, Nam gặp Nguyễn Văn Quân và rủ sang khu vực Hồ Tây chơi.

Khi đến đoạn vòng xuyến ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm, dù thấy công an đang làm nhiệm vụ phân làn, dựng barie cấm không cho người vào trên tuyến đường Nghi Tàm nhưng Nam điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng và "thông chốt".

Lúc này, một cán bộ công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành mà tiếp tục đi qua chốt khác trên đường Nghi Tàm. Sau đó, bị cáo điều khiển xe máy, liên tục vượt qua các chốt có các lực lượng công an bảo vệ.

Khi di chuyển hết đường Nghi Tàm đến đầu cầu vượt An Dương, thấy các lực lượng công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không dừng xe mà điều khiển xe máy quay đầu đi theo hướng ngược lại với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh và liên tục "thông chốt".

Quá trình ngồi sau, Quân dùng hai tay ôm eo, uốn người theo hướng đánh lái của Nam. Thấy hai bên đường có nhiều người dân đứng xem, Quân còn phấn khích giơ tay reo hò với họ. Khi Nam di chuyển đến chốt trước số nhà 310 đường Nghi Tàm, Nam phóng xe qua 2 cán bộ công an, đâm văng gậy hiệu lệnh giao thông của một người.

Lúc này, anh Lê Đình Công (SN 1991), cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội, đang trực ở chốt liền kéo barie ra lòng đường trước nhà số 336A đường Nghi Tàm để chặn các bị cáo.

Song, Nam tiếp tục điều khiển xe máy đi đến đâm thẳng vào người anh Công làm anh văng ra đường khoảng 5 m và bất tỉnh còn xe cũng bị đổ, hai bị cáo ngã ra đường.

Sau sự việc trên, anh Công được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhưng bị tổn hại tới 73% sức khỏe. Phần mình, Nam được cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long còn Quân chỉ bị xây sát nhẹ nên được đưa về trụ sở Công an để làm việc.