Xóa sổ băng trộm cắp xe máy dọc Quốc lộ 10 qua Hải Phòng, Quảng Ninh

Thứ Ba, ngày 27/09/2022 09:07 AM (GMT+7)

3 đối tượng trong băng trộm cắp xe máy dọc Quốc lộ 10 từ địa bàn TP Hải Phòng đến Quảng Ninh đã bị khởi tố.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản với các phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng Đào Như Dưỡng, Vũ Đăng Thuân và Trần Đức Mạnh.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn TP Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Các vụ việc diễn ra với mật độ khá dày, thủ đoạn tương tự nhau, biểu hiện liều lĩnh, manh động, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tiến hành điều tra và xác minh, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định 2 đối tượng thường đi trên chiếc xe Honda Wave màu đen, hoạt động dọc theo Quốc lộ 10 từ địa bàn TP Hải Phòng đến tỉnh Quảng Ninh.

Qua điều tra xác định các đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà trọ ở khu dân cư thuộc phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng trinh sát tiến hành giám sát và truy đuổi đến khu vực cầu Giá (xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) thì bắt giữ được.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai là Đào Như Dưỡng (SN 1989) và Vũ Đăng Thuân (SN 1994), cùng quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

2 đối tượng đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp và cướp giật tài sản. Từ đầu tháng 8, chúng rủ nhau thuê nhà trọ tại tỉnh Quảng Ninh để đi “chôm” xe máy tại các địa phương.

Chỉ trong tháng 8, hai tên đạo chích đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hải Phòng.

Từ kết quả xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã thu giữ 4 xe máy trong các vụ việc nêu trên cùng các tang vật liên quan, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Đào Như Dưỡng và Vũ Đăng Thuân về tội “trộm cắp tài sản”; Trần Đức Mạnh về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện vụ việc được cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

