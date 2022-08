Thủ đoạn của băng cướp “nhí” chặn người đi đường, rút dao gây án ở Hà Đông

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 14:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong băng cướp “nhí” đồng thời làm rõ cách thức, thủ đoạn gây án của nhóm này.

Nhóm cướp đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 11/8, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội bắt giữ thêm 2 đối tượng trong băng cướp do Lê Đức Quyền (15 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu.

Ngoài Quyền và 2 đối tượng vừa bị bắt giữ, lực lượng công an cũng đã bắt giữ 6 đối tượng từ 14 - 19 tuổi cùng thuộc băng cướp này.

Theo Công an quận Hà Đông, các đối tượng trong nhóm của Quyền bỏ nhà đi lang thang, không có việc làm nên đã rủ nhau cướp tài sản để lấy tiền tiêu. Thủ đoạn của nhóm này là gây hấn với bị hại để đánh, cướp tài sản các nạn nhân.

Chiều 7/8, Quyền và một đối tượng trong nhóm chuẩn bị 2 con dao dạng gấp và bấm rồi đi bộ quanh phường Vạn Phúc, quận Hà Đông để tìm “con mồi”. Khi đến khu vực cầu Cong, nhóm này thấy anh H. và anh D. đang đi bộ.

Lúc này, nhóm cướp lấy cớ anh D. “nhìn đểu” để gây sự, đánh anh D. Tiếp đó, các đối tượng kéo 2 nạn nhân đi lục soát, lấy đi hai chiếc điện thoại. Trước khi bỏ đi, Quyền còn dùng dao gây thương tích cho 2 nạn nhân. Sự việc sau đó được 2 nạn nhân trình báo tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, đến ngày 11/8, lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm cướp do Quyền cầm đầu. Qua khám xét, lực lượng công an còn thu giữ 1 chiếc điện thoại được nhóm đối tượng khai nhận là tang vật cướp được của 1 thanh niên ở cầu Long Biên vào ngày 8/8.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-oan-cua-bang-cuop-nhi-chan-nguoi-i-uong-rut-dao-gay-an-o-ha-ong-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-oan-cua-bang-cuop-nhi-chan-nguoi-i-uong-rut-dao-gay-an-o-ha-ong-a564171.html