Xóa ổ nhóm gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh

Hai đối tượng này là thủ phạm gây ra 41 vụ trộm xe máy trên địa bàn nhiều tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, trong đó có 6 vụ trộm tại tỉnh Hà Nam. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thu hồi được 26 xe máy là tang vật của các vụ trộm do 2 đối tượng này gây ra và xác định được các bị hại liên quan.

Cán bộ điều tra lấy lời khai 2 đối tượng Thành và Sinh.

Theo Thượng tá Lê Đức Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam, cả hai đối tượng Thành và Sinh đều từng có nhiều tiền án. Trong đó, đối tượng Bùi Văn Sinh từng có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, còn đối tượng Nguyễn Văn Thành cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cướp tài sản. Cả 2 đối tượng này đều là người ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước khi về Hà Nam thuê trọ, gây án, Thành và Sinh đã thuê nhà trọ ở khu vực bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để liên kết với một số đối tượng đầu mối tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Theo khai nhận của các đối tượng, khoảng giữa tháng 5/2023, bọn chúng rủ nhau về thuê nhà trọ ở xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Ban ngày, ở nhà tụ tập ăn nhậu, bay lắc rồi tranh thủ chở nhau đi khắp các địa bàn Nam Sách (Hải Dương) Văn Giang, Văn Lâm (Hưng Yên); Giao Thủy, Nghĩa Hưng Nam Trực, Nam Ninh (Nam Định) Phú Xuyên (Hà Nội) và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam để thăm dò, tìm kiếm các hộ vắng chủ để tăm tia.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam phát hiện 2 thanh niên lạ mặt về thuê trọ ở khu vực xã Hoàng Tây có nhiều biểu hiện bất thường nên đã lập hồ sơ đưa vào đối tượng hiềm nghi để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được, cả hai đối tượng này đều không có công ăn việc làm. Ban ngày, ngoài những lúc ở nhà tụ tập ăn nhậu, hai đối tượng tranh thủ chở nhau đi “tăm tia” các nhà dân vắng nhà để định vị, đánh dấu trước để tối đến đột nhập.

Thủ đoạn của 2 đối tượng này rất tinh vi. Khi đi tăm tia các địa bàn, nhìn thấy gia đình nào khóa cổng, bọn chúng sẽ buộc hờ một sợi dây thép mỏng vào cổng, cửa ra vào, đến tối chúng chở nhau quay lại kiểm tra. Nếu phát hiện dây thép buộc cổng, cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ nhà vắng chủ, không có người ở nhà thì bọn chúng sẽ phá khóa đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tối 26/7, lợi dụng trời mưa to, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng Thành và Sinh khi bọn chúng cắt khóa, trộm cắp xe máy của một hộ gia đình ở khu vực thôn Mang Thượng (xã Nam Yên, thị trấn Duy Tiên, Hà Nam). Khi bọn chúng vừa cắt được khóa nhà, đang dắt xe máy ra cổng thì bị tổ công tác ập vào vây bắt. Nhìn thấy lực lượng Công an, cả hai đối tượng vứt xe bỏ chạy nhưng đã bị các mũi công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam kịp thời truy đuổi, bắt giữ.

Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cho biết, thời điểm bắt giữ, lực lượng phá án phát hiện liên tiếp 3 nhà dân trên cùng một tuyến đường ở thôn Mang Thượng đã bị các đối tượng buộc dây đánh dấu. Tuy nhiên, ngay khi 2 đối tượng vừa cắt khóa và đang dắt trộm chiếc xe máy ra khỏi nhà một hộ dân thì bị đã tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam ập vào, vây bắt quả tang. Khám xét bên trong chiếc balo 2 đối tượng này mang theo, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều công cụ phục vụ cho việc gây án như: kìm cộng lực, kìm thủy lực, 1 bộ vam chuyên dụng phá khoá, 1 chiếc tô - vit, 3 chiếc cờ -lê, đèn pin, áo mưa, khẩu trang, bột ớt, 3 nửa viên gạch và 1 chai xăng 1,5 lít. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của 2 đối tượng, Cơ quan Công an còn thu giữ được 45 viên ma túy tổng hợp, được các đối tượng này khai mua về để sử dụng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, chỉ trong vòng 4 tháng đến thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng này đã gây ra 41 vụ phá khóa đột nhập, trộm cắp xe máy, trong đó có 6 vụ ở Hà Nam, 4 vụ ở Nam Định, 2 vụ ở Hải Dương, 3 vụ ở Hưng Yên; hơn 10 vụ ở huyện Lương Sơn và các huyện khác của tỉnh Hòa Bình và hơn 10 vụ trộm ở Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tổng cộng 26 xe máy các loại tại nhà trọ và các điểm tiêu thụ ở các hiệu cầm đồ, trong đó có 4 xe SH. Hai đối tượng Thành và Sinh khai nhận sau khi trộm cắp được xe máy, bọn chúng sẽ nhắn tin vào nhóm zalo để hẹn các đối tượng tiêu thụ đến lấy xe.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Bùi Văn Sinh về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ nhóm đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian ở Hà Nội.

