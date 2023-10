Xác minh thông tin nam thanh niên khuyết tật bị cướp giật 200 tờ vé số

Ngày 30/10, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang xác minh, điều tra thông tin một thanh niên khuyết tật bị cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh L.Đ.K (khoảng 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Anh K cầm bìa carton có ghi nội dung thông tin vừa bị giật 200 tờ vé số để mọi người giúp đỡ. Ảnh: A.X.

Thông tin ban đầu, tối 28/10, người dân sinh sống trên đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra.

Đến nơi, người dân thấy anh K khóc và ra hiệu vừa bị cướp giật mất 200 tờ vé số. Thấy hoàn cảnh anh K đáng thương, mọi người góp tiền cho và một người đã viết dòng chữ “Anh này bị khuyết tật, vừa bị giật 200 tờ vé số. Mong bà con giúp đỡ. Thương lắm!” lên bìa carton.

Sau đó, anh K cầm tấm bìa carton này ngồi trên ghế bên đường để nhờ sự giúp đỡ của người đi đường.

Khu vực anh L.Đ.K bị giật vé số. Ảnh: A.X.

Một số người dân cho biết, anh K bị bệnh từ nhỏ, nói chậm và không rõ chữ, đi lại khó khăn, chân không đi được như người bình thường. Hàng ngày, anh K đi bán vé số dạo ở khu vực trên.

Trước đây, anh K sinh sống cùng cha ruột. Khoảng 5 năm trước, sau khi người cha qua đời, anh K ở với chú thím.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc B đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh xuống hiện trường lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]