Xác chết trong đống tro tàn

Lần theo dấu vết

Xác nạn nhân bị cháy thành than, chỉ còn lại nửa phần đầu và 1 phần đùi. Nạn nhân ở nơi hẻo lánh, cách nhà hàng xóm 300 - 400m. Thông qua các dấu vết ám khói để lại trên mái tôn, lực lượng Kỹ thuật Hình sự nhận định, điểm cháy đầu tiên chính là nơi phát hiện nạn nhân. Nguyên nhân cháy có thể do tai nạn phát sinh ngay từ bên trong nhà như chập điện, nổ bình ga, do thắp hương, hút thuốc. Tuy nhiên, nếu cháy thông thường, tử thi thường phát hiện ở các vị trí như cửa do nạn nhân tìm lối thoát. Còn trong vụ này, nạn nhân lại nằm chết trên nệm lò xo, hướng nằm thẳng, khả năng là đã chết trước khi vụ cháy xảy ra.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Kỹ thuật Hình sự phát hiện những tổn thương tại vùng hộp sọ của nạn nhân do tác động từ vật cứng. Khí quản và phổi nạn nhân rất sạch, trong khi theo cơ chế hình thành dấu vết, nếu nạn nhân còn sống khi xảy ra cháy thì sẽ có sản phẩm cháy đi vào đường khí quản do quá trình hô hấp. Ngoài ra, người nhà ông Sáng xác định, số đồ trang sức bằng vàng mà ông thường đeo trên người đã biến mất.

Lực lượng khám nghiệm đã tổ chức mò tìm dưới dòng sông tại vị trí nạn nhân nằm mà không thấy số vàng này, nhưng lại phát hiện một chiếc điện thoại OPPO màu đỏ của nạn nhân và một chiếc búa nghi là hung khí gây án vì phù hợp với tổn thương trên vùng đầu ông Sáng. Lực lượng điều tra nhận định, có thể đối tượng đã sát hại ông Sáng do mâu thuẫn, thù tức hoặc để cướp tài sản rồi phóng hỏa phi tang, ném hung khí và điện thoại của nạn nhân xuống sông nhằm xóa sạch mọi dấu vết của tội ác. Như vậy, có thể hung thủ ở gần hiện trường, hoặc là người quen biết của nạn nhân, lợi dụng sự thông thạo địa bàn để đột nhập, gây án khi ông Sáng đang ngủ.

Khám nghiệm tử thi vụ giết người, cướp tài sản

Qua xác minh, cách đây vài tháng, nạn nhân mâu thuẫn với vợ nên ly thân, tài sản cũng có khá nhiều vì ông Sáng làm nghề cho vay tiền, có khoảng 10 công đất. Nạn nhân sống độc thân, thường xuyên tổ chức ăn nhậu tại nhà nên có rất nhiều bạn bè tới ăn nhậu, ca hát. Nhiều tổ trinh sát tỏa đi xác minh các mối quan hệ của ông Sáng để tìm hiểu xem những người có nhậu với nạn nhân trước khi chết là ai.

Đến ngày 5-5, cơ quan điều tra (CQĐT) nhận được 1 thông tin quan trọng: trưa hôm xảy ra vụ cháy, ông Sáng có nhậu với 1 người bạn ở gần xóm. Rà soát các đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên Nguyễn Văn Nguyên (SN 1960, ở chung cư Mỹ Phước, tổ 8, xã Mỹ Thái). Nguyên cũng có bất minh về kinh tế. Trước đây, Nguyên nợ nần, nhưng sau khi vụ việc xảy ra thì ông này lại có tiền trả nợ.

Lật mặt kẻ thủ ác

Với nhận định nếu Nguyên chính là kẻ thủ ác, thì hẳn là đám cháy tại nhà ông Sáng có thể sẽ để lại trên người đối tượng những dấu vết thương tích hình thành dưới tác động của nhiệt độ cao, chẳng hạn như các vết bỏng, hoặc muội than vương bám trên quần áo, đồ dùng... Các trinh sát hình sự đã bí mật tiếp cận Nguyên để quan sát, tìm hiểu nhằm làm rõ sự liên quan của Nguyên với cái chết của ông Sáng.

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, trên mặt Nguyên có một số vết bỏng mới. Đặc biệt, thời điểm sau khi vụ án xảy ra, Nguyên rất ít khi ra đường, chỉ ở trong nhà. Lệnh bắt giữ đối tượng lập tức được thi hành. 6 mũi trinh sát liền triển khai đội hình, ập vào nhà bắt gọn đối tượng. Nguyên hiện là thành viên của Đội dân phòng xã Mỹ Thái, nên với vai trò này, đối tượng cho rằng sẽ không ai nghi ngờ mình là kẻ thủ ác.

Nguyễn Văn Nguyên tại cơ quan công an

Nơi xảy ra án mạng

Tại CQĐT, Nguyên đã phải khai nhận về hành vi giết ông Sáng, nhưng vẫn chối về việc cướp vàng. Một mặt tiếp tục đấu tranh với Nguyên để làm rõ các tình tiết trong vụ án, mặt khác một mũi trinh sát được cử đi xác minh tại các tiệm vàng, lấy lời khai người làm chứng, biết việc và những chủ nợ đã được Nguyên trả tiền gần đây...

Trước những chứng cứ chặt chẽ, đến chiều 6-5-2022, Nguyên đã thừa nhận rõ toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Theo đó, vào khoảng 2 năm trước, Nguyên có vay tiền của vợ chồng ông Sáng, nhưng không có tiền trả đúng hẹn nên đã nhiều lần bị vợ chồng nạn nhân xúc phạm. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết ông Sáng để trả thù. Gần đây biết chuyện vợ chồng chủ nợ ly thân, ông Sáng sống một mình tại ngôi nhà sàn bên bờ sông, nên Nguyên quyết định ra tay.

Khoảng 7 giờ ngày 3-5, Nguyên đến nhà ông Sáng uống rượu nói chuyện khoảng hơn 1 giờ thì về nhà. Buổi tối cùng ngày, Nguyên lại đến nhà ông Sáng thì phát hiện thấy ông này đang nằm ngủ trên giường. Nhận thấy cơ hội thuận lợi, Nguyên đã dùng búa đập vào đầu ông Sáng cho đến chết. Sau đó, y tháo lấy toàn bộ vòng và nhẫn vàng của nạn nhân đang đeo trên người, ném hung khí gây án cùng chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông.

Để che giấu tội ác, Nguyên nảy sinh ý định dùng xăng đốt nhà ông Sáng, nhưng lúc đó còn sớm, mới hơn 20 giờ sợ có hỏa hoạn nhiều người biết nên Nguyên bỏ về nhà. Vì hiện trường vụ án cách xa khu dân cư, nên bẵng đi gần một ngày không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Khoảng 23 giờ ngày 04-5, Nguyên quay trở lại nhà ông Sáng bằng lối cửa sau. Đối tượng hút khoảng 2,5 lít xăng từ chiếc xe máy của nạn nhân đựng vào một chiếc can, tưới lên xác nạn nhân và xung quanh nhà rồi châm lửa đốt để phi tang.

