Hành trình vén bức màn bí ẩn bao trùm lên sự mất tích đột ngột của chị C đã bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Vậy mà chỉ vài ngày sau, một nấm mồ hoang bên khe suối Na Rai được tìm thấy, tố cáo tội ác ghê rợn của gã chồng hờ.

Bí ẩn bao trùm

Theo trình báo của gia đình, khoảng tháng 8/2020, chị Đặng Mùi C. (SN 1995, ở xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) có quan hệ tình cảm và đến chung sống như vợ chồng với một thanh niên cùng xã tên là Đặng Tuấn Trường (SN 1997). Sau những mặn nồng yêu đương, chị C mang thai. Tính đến thời điểm gia đình trình báo (ngày 4/5/2021), thai nhi trong bụng chị C khoảng 4 tháng tuổi. Gia đình tán thành với mối lương duyên này và luôn đinh ninh rằng chị C đang yên ấm tại nhà người chồng chưa cưới. Chỉ có điều bẵng đi khá lâu mà con gái chẳng liên lạc về nhà, gọi cho rể “hờ” thì được tin C đang đi làm công nhân ở xa, bận tăng ca nên không thể liên lạc về nhà.

Ba mẹ con Đặng Tuấn Trường tại phiên tòa

Bấm đốt ngón tay thấy con gái gần đến ngày “nở nhụy, khai hoa”, gia đình chị C tìm đến nhà Trường thăm con nhưng không gặp, đồng thời thấy có gì đó rất bất thường trong thái độ của Trường, nên đã bàn nhau làm đơn trình báo người mất tích lên Công an xã.

Nhận tin báo từ cơ sở, Công an huyện Nguyên Bình đã kiểm tra, xác minh sơ bộ thông tin rồi báo cáo lên Công an tỉnh Cao Bằng.

Thượng tá Đàm Ngọc Kiên (Phó trưởng phòng CSHS) cho biết, xét thấy vụ mất tích ẩn chứa nhiều khả năng xấu, Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo lực lượng CSHS Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nguyên Bình tăng cường tối đa quân lực xuống địa bàn, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng giải mã những bí ẩn đang bao trùm sự việc, vì lúc này dư luận địa phương đã rất phức tạp.

Cuộc điều tra vụ mất tích bắt đầu từ con số 0 vì đã có độ lùi rất “sâu” về mặt thời gian, kể từ khi chị C rời khỏi gia đình đến ở cùng Đặng Tuấn Trường. Kiểm tra nơi ở của anh ta cũng không thu được dấu vết, đồ vật gì nghi vấn, cũng không có ai là láng giềng, hàng xóm quanh nhà Trường biết được điều gì có ý nghĩa cho công tác điều tra. Hơn nữa, đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số, tính cộng đồng, sự cố kết dòng họ khá cao, nên không dễ gì để người dân nói thật những gì mình biết cho cơ quan chức năng. Bởi vậy mà công tác vận động người dân cung cấp thông tin liên quan đến sự việc gặp nhiều khó khăn. Kết quả nắm tình hình cho thấy bản thân Trường cùng gia đình sống khá hòa thuận với hàng xóm láng giềng, chưa phát hiện có mâu thuẫn thù tức với ai. Công việc hàng ngày của họ là làm nương rẫy nên không có nhiều mối quan hệ xã hội.

Những căn cứ để xây dựng giả thuyết điều tra, xác định hướng truy xét rất mơ hồ vì dữ kiện của “đầu bài” quá ít ỏi.

Truy tìm sự thật

Bắt đầu từ công tác nắm tình hình, nhiều mũi trinh sát đã tỏa xuống địa bàn, vận động người dân cung cấp thông tin liên quan.

Hung thủ Đặng Tuấn Trường

Trong hoạt động truy xét trọng án, biện pháp phát động quần chúng luôn có vai trò vô cùng quan trọng. Vì hơn ai hết, chỉ có người dân mới biết được những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của họ.

Trọng điểm rà soát được xác định tại xã Hưng Đạo, tập trung vào khu vực xung quanh nhà Đặng Tuấn Trường và gia đình có người mất tích. Bằng sự kiên trì vận động bà con trong thôn bản hợp tác điều tra, cuối cùng các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng. Đó là vào khoảng 4 tháng trước, khi hàng xóm thắc mắc vì không nhìn thấy chị C thì Trường giải thích rằng vợ chưa cưới đã về nhà ngoại. Trong khi gia đình chị C cho biết đã bặt tin con gần 5 tháng. Nghĩa là lời nói của Trường đã mâu thuẫn với thực tế khách quan. Hơn nữa, điều này còn mâu thuẫn với việc Trường lý giải với gia đình chị C rằng vợ đang đi làm ăn xa.

Sự “tiền hậu bất nhất” trong lời khai của đương sự luôn là những điều cần “chắt chiu” trong công tác điều tra. Bởi vì đi tìm lời giải về nguyên nhân gây nên những mâu thuẫn đó, nhiều khi lại chính là con đường dẫn đến bản chất của sự việc đang điều tra.

Từ lúc này, người được đưa vào diện tập trung điều tra chính là Đặng Tuấn Trường. Xác minh về Trường, được biết anh ta là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu vùng xa, nên trình độ học vấn và nhận thức pháp luật cũng có nhiều hạn chế. Trong cuộc sống, anh ta khá khép kín, rụt rè khi tiếp xúc với những người lạ.

Việc lấy lời khai thân nhân của anh ta cũng đã hé lộ những điều đáng quan tâm. Đó là thông tin vào dịp tết Nguyên đán 2022, giữa Trường và vợ chưa cưới có xảy ra cãi vã liên quan đến việc chị C xin chồng cho về ngoại ăn tết.

Người nhà cũng cho biết bình thường thì Trường là người yêu thương vợ, nhưng cũng có lần uống rượu say về anh ta đã đánh vợ.

Kết hợp với những tài liệu khác, cho phép xác định Trường có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của chị C, Cơ quan điều tra đã quyết định mời anh ta lên làm việc.

Nấm mồ lạnh lẽo

Để tạo ra bước đột phá trong đấu tranh xét hỏi nghi phạm, khi mà trong tay chưa có những bằng chứng xác đáng để kết luận về Trường, một tổ Điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được chọn lựa để “đấu” với anh ta.

Ban đầu, Trường quanh co, vẫn khai chị C đi làm ăn xa, tổ xét hỏi đã tập trung trí tuệ để tính toán, lựa chọn phương pháp, chiến thuật đấu tranh phù hợp. Bằng việc sử dụng tốt các tài liệu đã thu được trong quá trình xác minh, kết hợp với cảm hóa, giáo dục, khơi gợi lương tri, tình cảm con người, Trường đã phải khai nhận tội.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khám nghiệm

Sau gần một ngày đêm đấu tranh, cuối cùng Đặng Tuấn Trường đã phải khai nhận về hành vi giết hại người vợ đang mang thai rồi cùng gia đình chôn xác phi tang.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 13/2/2021 khi đang trên lán trại ở xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, Trường và vợ chưa cưới xảy ra cãi vã, liên quan tới việc chị C đòi về nhà ngoại ăn Tết. Trong lúc bực tức, Trường đã đánh vào đầu và đá vào bụng bầu của chị C khiến chị ngã ra đất. Sau đó, cuộc xung đột, cãi vã giữa hai người càng thêm căng thẳng.

Không làm chủ được cơn giận, Trường đã lấy một con dao chém liên tiếp khiến chị C tử vong tại chỗ. Khi nạn nhân đã bất tỉnh bên vũng máu, Trường mới bàng hoàng nhận ra tội ác tày trời mình vừa gây ra với người vợ chưa cưới. Lúc này, nhận thức được nguy cơ sự việc sẽ bị phát hiện và bản thân phải gánh chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, Trường rất lo sợ nên gọi điện cho mẹ đẻ là bà Bàn Thị Mai và em trai là Đặng Tuấn Chinh để thông báo tình hình.

Cả 3 mẹ con rất lo lắng, nhưng sự đã rồi nên phải tìm cách che giấu, lấp liếm. Sau khi bàn bạc, mẹ con Trường quyết định mang xác chị C đi phi tang. Tiếp theo Trường cùng em trai đã đưa thi thể chị C đi chôn ở bên khe suối Na Rai (thuộc xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo), cách nhà khoảng 2km.

Trường khai sau khi giết vợ, anh ta cảm thấy rất hối hận và đau khổ. Những ngày sau bản thân anh ta đã nhiều lần đến ngôi mồ hoang của vợ ngồi khóc lóc, rồi định tự sát để thoát khỏi nỗi dằn vặt. Đã có lần Trường uống thuốc sâu tự tử đã được gia đình kịp thời phát hiện nên qua khỏi.

Căn cứ lời khai của kẻ thủ ác, cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân C đã dẫn lực lượng phá án đến bên con suối cạn. Tại đây, không khó để tìm ra một nấm mồ mới được chôn. Kết quả khai quật tử thi và tiến hành khám nghiệm đã chứng minh sự việc diễn ra đúng như lời khai của Trường.

Thiếu tá Nông Văn Hải (Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng) kể: “Chúng tôi đã khám nghiệm hết sức thận trọng, tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, đồng thời đã khai thác tối đa giá trị thông tin từ dấu vết để phục vụ công tác truy nguyên thủ phạm. Cụ thể, qua khám nghiệm có đủ căn cứ xác định bản chất sự việc là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị sát hại bởi hung khí là vật sắc. Tại hiện trường cũng thu được con dao hung thủ đã sử dụng để giết hại nạn nhân. Tiến hành đối chiếu, thấy đặc điểm thương tích trên tử thi phù hợp với đặc điểm hung khí. Mở rộng khám nghiệm hiện trường vụ án, chúng tôi thu được một chiếc túi xách được vứt ở bờ rào, trong đó có một số bộ quần áo mà gia đình nạn nhân xác định đó đúng là quần áo của chị C”.

Bản án thích đáng

Trong cơn nóng giận bởi mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống chung, Đặng Tuấn Trường đã không làm chủ được mình, đang tâm giết chết người vợ chưa cưới của mình cùng cái thai trong bụng.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Trường mức án tử hình về tội “giết người”, để răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

Điều đáng nói là sau khi gây tội ác, Trường đã lôi kéo mẹ đẻ và em trai vào vòng lao lý. Bởi vì hành vi của Đặng Tuấn Chinh và Bàn Thị Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội “Che giấu tội phạm”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án khép lại bằng bản án thích đáng cho 3 mẹ con Trường, nhưng những ám ảnh mà tội ác đó gây ra đối với người dân và gia đình nạn nhân thì vẫn còn đó. Bài học về sự kiểm soát cảm xúc, điều chỉnh thái độ trong đời sống chung vẫn luôn có ý nghĩa thời sự cho tất cả mọi người.

