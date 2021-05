"Vui vẻ" xong, cuỗm luôn túi xách và iPhone của cô gái

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 10:02 AM (GMT+7)

Thanh niên đưa cho cô gái bảy triệu đồng sau khi "vui vẻ" nhưng lại trộm túi xách đựng tiền, điện thoại của cô gái.

Ngày 5-5, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với TMC (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu giờ chiều 3-5, C. và chị T (22 tuổi, ngụ ở Vinhome Tân Cảng, quận Bình Thạnh) tới khách sạn trên đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) để cùng “vui vẻ”.

Sau đó, C. trả cho chị T số tiền bảy triệu đồng rồi rời đi. Cô gái sau đó ngủ tiếp, khi tỉnh dậy thì phát hiện túi xách bị mất. Khi chị T. chạy xe máy được một quãng cách khách sạn khoảng 400 m thì phát hiện C. nên báo công an bắt.

Được biết trong túi xách của chị T. có để số tiền bảy triệu và một điện thoại iPhone 11 Promax.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

