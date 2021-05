Trộm cắp 920 triệu đồng rồi trả lại, lĩnh án 7 năm tù

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 11:28 AM (GMT+7)

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1985, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Tuấn là lái xe hợp đồng của một công ty có nhiệm vụ đưa đón nhân viên. Khoảng 11 giờ ngày 19/11/2020, Tuấn điều khiển xe ôtô đưa nhân viên công ty đến sảnh một tòa nhà trên đường Liễu Giai (quận Ba Đình) rồi xuống tầng hầm B4 của tòa nhà này đỗ xe.

Khi đi bộ lên tầng hầm B3, Tuấn thấy chiếc xe ôtô màu trắng, biển kiểm soát 43A-354.65 của ông An Kyung Ho (quốc tịch Hàn Quốc) khép hờ cửa trái phía sau. Tuấn đến mở cửa xe và lấy đi chiếc cặp da màu đen, bên trong có bốn cọc tiền tổng số 40.000 USD (tương đương 922 triệu đồng) mang về nhà cất giấu.

Bị cáo Tuấn tại phiên toà

Khoảng 14h ngày 20/11/2020, Tuấn đến Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp cơ quan Công an toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của ông An Kyung Ho.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Có mặt tại phiên toà, bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo Tuấn là do xuất phát từ lòng tham và sự bồng bột nhất thời. Xét thấy bị cáo Tuấn sau khi phạm tội đã nhận thức được sai phạm và có ý thức đầu thú, chủ động khắc phục hậu quả, khai báo thành khẩn nên HĐXX quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

