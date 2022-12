Vừa ra tù đã cầm đầu đường dây trộm 3 tấn chó liên tỉnh

Chiều 13-12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Đắk Glong vừa triệt phá một nhóm trộm chó liên tỉnh chuyên nghiệp.

Nhóm trộm chó tại cơ quan công an. Ảnh: MQ

Nhóm người bị tạm giữ, gồm Lưu Văn Đỏ (41 tuổi, là người cầm đầu), Lương Minh Quân (21 tuổi, cùng ngụ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Nhật Thanh (24 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-12, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông và Công an huyện Đắk Glong bắt quả tang nhóm trên đang mang chó trộm cắp đi tiêu thụ.

Tang vật vụ việc. Ảnh: MQ

Công an thu giữ chín con chó, một súng bắn điện, sáu cuộn băng keo, hai mũi tên tự chế dài 42cm, hai dao rựa, một bình ắc quy gắn thiết bị kích điện, hai xe máy cùng một số vật dụng liên quan khác.

Cơ quan điều tra xác định, trước khi đi ăn trộm chó, nhóm Đỏ, Quân, Thanh đều chuẩn bị các loại phương tiện, công cụ như: dao rựa, súng bắn điện, ớt bột. Địa bàn hoạt động thuộc hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.

Quá trình trộm cắp tài sản, nếu bị người dân phát hiện, nhóm này sẵn sàng chống trả để tẩu thoát.

Từ đầu tháng 10 đến ngày 10-12-2022, nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm chó trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, với khoảng 3 tấn.

Lưu Văn Đỏ từng bị TAND TP Gia Nghĩa tuyên phạt 1,5 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tháng 8-2022, Đỏ chấp hành xong án phạt tù.

