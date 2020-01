Vụ xả súng nhiều người chết ở Củ Chi: Công an phát lệnh truy nã, đặc điểm nhận dạng đối tượng

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Minh đi chung xe máy mang BKS 52T2 - 3024, mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B, đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM). Tại đây, đối tượng bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2 - 615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy Novo mang BKS 59Y2 - 301.98 tẩu thoát. Đến rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an. Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2 - 595.12 cũng biến mất.