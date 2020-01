Bình Dương: Công an Bến Cát thông tin về kẻ nổ súng ở Củ Chi

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 18:31 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sẵn sàng phối hợp truy bắt kẻ bắn chết bốn người ở Củ Chi.

Ngày 30-1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) ra thông báo truy tìm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), là người đã xả súng bắn chết tại chỗ bốn người ở một sòng bạc tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hình ảnh Công an thị xã Bến Cát đăng thông báo truy tìm. (Ảnh Facebook của Tuấn)

Lãnh đạo Công an huyện Bến Cát cho hay: Theo chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh, đơn vị thông báo đến người dân về mức độ nguy hiểm của Lê Quốc Tuấn và đề nghị người dân nếu phát hiện thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất chứ không tự ý bắt giữ.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Bến Cát cũng chuẩn bị sẵn sàng ra quân phối hợp truy bắt Tuấn khi cần thiết.

Lực lượng công an đang bao vây truy bắt Lê Quốc Tuấn tại huyện Củ Chi. Ảnh: Nguyễn Yên

Hiện tại hàng trăm cảnh sát đang bao vây khu vực rừng tại xã Trung An ở Củ Chi truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Thứ trưởng Bộ Công an và giám đốc Công an TP.HCM đã đến huyện Củ Chi chỉ đạo lực lượng truy bắt.

Rất nhiều xe bọc thép, chó nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ được trang bị súng vẫn đang làm việc hết sức để truy bắt người này.

Theo Bộ Công an, lực lượng truy bắt được nổ súng nếu kẻ sát nhân chống trả...

