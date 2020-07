Vụ thuê sát thủ giết người giữa đường: Người tính không bằng trời tính

Thứ Hai, ngày 27/07/2020 10:02 AM (GMT+7)

Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ cha, ông Trần Văn Ri, ngụ phường 12, quận 6, TP.HCM, Giám đốc công ty TNHH TM-SX Kiên Bình có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến - Phó Giám đốc công ty Kiên Bình nên Trang nảy sinh thù hận và lên kế hoạch thuê người "xử" bà Chiến.

"Xử" làm sao cho nằm một chỗ

Theo bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM: Đầu tháng 3/2017, Trần Kiều Trang (SN 1971, con ông Ri) gặp Nguyễn Thị The (tên gọi khác là Sáu, SN 1961, HKTT 253 ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP.Bến Tre học hết lớp 2, đã ly hôn) thuê "xử" bà Chiến với giá 250 triệu đồng. Còn "xử" như thế nào do The tự quyết định, chỉ cần "làm sao đánh cho bà Chiến nằm một chỗ".

The đồng ý và nhận tiền của Trang. Trang cũng "tâm sự" với Cai Văn Chung (SN 1982, HKTT tại Bà Rịa - Vũng Tàu, học hết lớp 7) thời điểm đó là tài xế của công ty Kiên Bình về việc "xử" bà Chiến. Theo đó, Trang yêu cầu Chung cung cấp lịch trình lái xe chở bà Chiến và Chung đồng ý.

Để thực hiện âm mưu tàn độc của mình, Trang vẽ ra kế hoạch hết sức kỹ lưỡng. Tháng 7/2017, The liên hệ với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, HKTT tại Bến Tre, học hết lớp 6, cháu ruột The) tìm người thực hiện việc đánh bà Chiến.

Bà Võ Thị Chiến không ngờ đời mình lại rơi vào bi kịch trong vòng xoáy tiền và quyền.

Ngay sau đó, Tuấn giới thiệu Nguyễn Quốc Huy (SN 1983, HKTT tại Bến Tre, học hết lớp 5, từng bị phạt 9 năm tù về tội Cướp tài sản) để cho The gặp mặt, thỏa thuận việc "xử" bà Chiến, có tỷ lệ thương tật từ 40 đến 50%, với giá 80 triệu đồng.

Để thực hiện việc "dằn mặt" bà Chiến, Huy nhận của The 15 triệu đồng, rủ thêm Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, HKTT tại Bến Tre, học hết lớp 9, từng bị xử phạt 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý) cùng thực hiện kế hoạch.

Khi trao đổi, thống nhất việc ra tay, Huy đưa cho Lộc 1 cái kéo bằng kim loại sơn màu vàng mua tại chợ Bến Tre. Để tiện hành động, các đối tượng tháo rời 2 lưỡi kéo, làm hung khí gây án.

Cùng thời gian này, The điện thoại cho Tuấn nói đến nơi bà Chiến làm việc ở huyện Bình Chánh để "xử" rồi gửi ảnh "mục tiêu" cho Tuấn qua Zalo. Tuấn điện cho Huy biết để chuẩn bị phương án hành động ngay sau đó.

Kế hoạch ám hại thất bại

Một ngày cuối tháng 9/2017, Phạm Thanh Toàn (SN 1971, HKTT tại Bến Tre, học hết lớp 9, đã ly hôn) sống chung như vợ chồng với The điều khiển xe gắn máy, hiệu Yamaha Exciter BKS 70K1-23284 về Bến Tre rước Tuấn lên Bình Chánh. Còn Huy chở Lộc bằng xe gắn máy, hiệu Yamaha Nouvo BKS 71R1- 15116 đến địa điểm đã hẹn trước.

Tại quán cà phê ven đường ở huyện Bình Chánh, Tuấn mở ảnh bà Chiến trong điện thoại cho Huy và Lộc xem để nhận diện. Tiếp tục, Toàn chở Tuấn bằng xe gắn máy dẫn đường, chỉ cho Huy và Lộc nơi làm việc của bà Chiến.

Kế hoạch được vạch ra, khi bà Chiến rời khỏi công ty, chúng sẽ "xử", bằng cách đánh nạn nhân như đã bàn bạc trước đó. Tiếp đó, Toàn chở Tuấn về lại Bến Tre. Huy và Lộc ngồi chờ đến 22h cùng ngày nhưng không thấy bà Chiến rời khỏi công ty nên đành điều khiển xe máy về Bến Tre.

Ít ai ngờ rằng, con gái ruột của nạn nhân lại là kẻ chủ mưu vụ giết người.

Không "xử" được được bà Chiến tại Bình Chánh, các "sát thủ" lại tìm phương án khác để hành động như đã cam kết với The.

Khoảng 3 ngày sau, Tuấn gọi điện cho The, báo không tiếp tục tham gia nhưng đồng ý điện thoại thông báo cho Huy là sẽ "xử" bà Chiến trên đường từ TP.HCM đi Kiên Giang, với giá 120 triệu đồng.

Lúc này, giá thuê "xử" bà Chiến đã được nâng lên và Huy đồng ý. Sáng 4/10/2017, Chung báo lịch sẽ đưa bà Chiến đi Kiên Giang cho Trang: "Ngày 4/10/2017 sẽ chở ông Ri và bà Chiến xuống chi nhánh công ty Kiên Bình ở Kiên Giang bằng xe ô tô Ford Everest BKS 52P-0778".

Ngay sau đó, một kế hoạch khác được vạch ra, Trang điện thoại để thông báo cho The biết. Nhận "chỉ thị" của Trang, The gọi điện thoại cho Huy chuẩn bị ra tay như đã bàn bạc trước đó.

Cả phần đời còn lại, bà Chiến sẽ phải chiến đấu với tương tật đầy mình.

14h ngày 4/10/2017, Huy chở Lộc bằng chiếc Yamaha Exciter BKS 70K1-23284 từ Bến Tre đi Hậu Giang, nhằm đón lõng và thực hiện kế hoạch "xử" bà Chiến, với sự giúp sức, chỉ đường của Chung.

Đến địa phận quận Cái Răng (TP.Cần Thơ), cả hai vào quán cà phê ven đường tại khu vực đầu đường nối Cần Thơ - Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) để nghỉ và chờ xe của Chung đi đến.

Kết quả ngoài ý muốn Trong khi ngồi chờ, các đối tượng bàn cách "xử" bà Chiến và phương án được đưa ra là mua xăng đốt xe, nhằm giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, dù đã nhận được "chỉ thị" là chỉ xử "gà mái" (bà Chiến), không xử "gà trống" (ông Ri) nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài ý muốn.

(Còn nữa)

