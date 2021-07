Vụ thách đấu làm 2 người chết ở Long An: Khởi tố bắt giam 7 đối tượng

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 13:35 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn từ việc ăn nhậu, hai nhóm thanh niên hẹn ngày thách đấu.

Trưa 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, Lê Thành Sang (tự Sang mát, 18 tuổi, ngụ huyện Bến Lức), Nguyễn Văn Sỉ (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Phan Gia Huy (tự Khánh Em, 18 tuổi, ngụ xã Nhựt Chánh và Trần Tuấn Vĩ (19 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) bị cáo buộc tội giết người.

Hiện trường vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong.

3 bị can khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng là Lê Công Đây (37 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ), Nguyễn Vũ Điệp (tự Nhóc, 35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuy Phon (24 tuổi, cùng ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức).

Các đối tượng được xác định có liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức làm 2 người tử vong vào chiều 4/7.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia say, hai nhóm lớn tiếng cự cãi thách thức hẹn đánh nhau để thể hiện "số má" trên địa bàn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 16h ngày 4/7, nhóm của Đây chạy xe máy lên khu vực xã Nhựt Chánh để gặp băng của Điệp đúng như lời hẹn.

Tuy nhiên do ít người hơn, Đây cùng đồng bọn tháo chạy, lúc này nhóm của Điệp cầm mã tấu, dao truy sát khiến Huỳnh Hồng Sanh (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Bình) và Trần Tấn Phát (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) tử vong.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bến Lức lần lượt bắt giữ các đối tượng.

