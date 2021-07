Hỗn chiến kinh hoàng ở Long An, 2 người tử vong tại chỗ

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 22:39 PM (GMT+7)

Hẹn nhau hỗn chiến, 2 băng nhóm dùng dao, kiếm lao vào đâm chém loạn xạ khiến 2 tử vong.

Tối 4-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra vụ 2 băng nhóm hỗn chiến khiến 2 người chết, xảy ra tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, tại địa bàn xã Nhựt Chánh, 2 băng nhóm có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau đến đây giải quyết.

2 người trong băng nhóm hỗn chiến đã tử vong tại chỗ

Sau khi gặp nhau, 2 băng nhóm dùng dao, kiếm lao vào đâm chém loạn xạ. Hậu quả, 2 người bị đâm tử vong tại chỗ.

Đến chiều tối nay, lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã bắt được một số đối tượng có liên quan.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Tên của 2 nạn nhân tử vong và các đối tượng bị bắt chưa được công bố. Báo Người Lao Động điện tử đang tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

