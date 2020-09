Rút dao đâm người sau va chạm giao thông để cướp xe

Thứ Năm, ngày 03/09/2020 10:30 AM (GMT+7)

Sau va chạm giao thông, Tình rút dao thủ sẵn tấn công người đàn ông lớn tuổi rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Ngày 2-9, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Tạ Quang Tình (44 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Sau khi gây án, Tình tẩu thoát và được vận động đầu thú hôm 1-9. Ảnh NT

Chiều 31-8 ông Đinh Văn B. (55 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) chạy xe máy đi từ hướng cầu Tân Quý ra đường T11. Khi đến ngã tư đường đê Ấp 1 và đường T12 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) thì va chạm với xe máy do Tình điều khiển.

Cả hai cùng ngã xuống đường rồi cự cãi, xô xát. Tình bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người áp sát đâm ông B. hai nhát trúng tay và hông phải.

Nạn nhân bị thương nên hoảng sợ, không dám phản kháng.

Tình liền đó chạy tới, lấy xe của ông B. tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe máy do Tình điều khiển được công an tạm giữ. Ảnh NT

Công an xã Tân Quý Tây sau đó có mặt, đưa chiếc xe máy do Tình điều khiển về trụ sở và báo cáo lên Công an huyện Bình Chánh.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, truy xét Tình nhanh chóng được xác định nhân thân lai lịch. Công an tiếp cận gia đình, vận động đầu thú.

Đến 16h ngày 1-9, người này đến công an xã Tân Quý Tây để đầu thú. Công an Bình Chánh sau đó tạm giữ Tình cùng hai xe máy và các tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/rut-dao-dam-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-de-cuop-xe-936014.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/rut-dao-dam-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-de-cuop-xe-936014.html