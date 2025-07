Bắt giữ 2 tên cướp giật tài sản của phụ nữ đi xe máy trên đường

Ngày 17-7, tin từ Công an xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ xử lý hai thanh thiếu niên có hành vi cướp giật tài sản.

Hai thanh thiếu niên cướp giật tài sản và phương tiện gây án.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 16-7-2025, Công an xã Đồng Kho nhận được tin báo qua điện thoại của chị Trần Thị Minh T (44 tuổi), ngụ xã Tánh Linh cho biết lúc 11 giờ 30 cùng ngày chị bị cướp giật tài sản.

Cụ thể, thời điểm trên, chị T từ cơ quan về nhà, hướng từ xã Đồng Kho đến xã Tánh Linh, khi đến khu vực giáp ranh giữa hai xã thì bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô đi từ phía sau, vượt lên bất ngờ giật túi xách của chị T để trước xe.

Trong túi xách có hơn 4 triệu đồng và 1 điện thoại di động và hai tên cướp tài sản chạy xe về hướng xã Tánh Linh.

Công an xã Đồng Kho đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Tánh Linh tiến hành truy xét, trích xuất camera nhà dân ven đường để truy tìm dấu vết của hai tên cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Đồng Kho đã làm rõ hai thanh niên cướp tài sản là K và T (cả hai đều dưới 18 tuổi và cùng ngụ xã Đồng Kho). Hiện hai kẻ cướp giật tài sản đã tự nguyện giao nộp số tiền và điện thoại đã cướp giật được.