Vụ shipper bị đánh gãy 2 tay: Có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích

Trao đổi với PLO, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng với những thương tích để lại trên người của shipper và nội dung trình báo cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng nếu nguyên nhân và diễn biến đúng như nội dung nạn nhân trình báo thì hành vi của người đàn ông là vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích.

“Nếu việc gây thương tích đến mức đánh gãy hai tay chỉ vì tranh cãi chuyện trả tiền giao hàng thì đây có thể được xem là hành vi có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt mà gây thương tích cho người khác” - Luật sư Cường nhận định.

Anh Đ đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17.

Với hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi có tính chất côn đồ thì dù thương tích của nạn nhân dưới 11% thì cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý hình sự đối với người đã gây ra thương tích cho nạn nhân.

Ngoài ra, diễn biến sự việc theo nội dung trình báo của nạn nhân cho thấy người đàn ông này đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Chỉ vì lý do nhỏ nhặt mà gây thương tích cho người khác thì hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ đặc điểm hung khí mà người đàn ông này đã sử dụng để gây thương tích cho thanh niên shipper. Trường hợp có căn cứ cho thấy người này đã sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì còn có thể xử lý người đàn ông này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS chứ không chỉ là tội cố ý gây thương tích” - Luật sư Cường cho hay.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo trình bày của nạn nhân, ngoài người đàn ông có hành vi sử dụng tuýp sắt để đánh thương tích cho nạn nhân còn có sự giúp sức của người vợ. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ danh tính và hành vi của cả hai vợ chồng.

Trường hợp có căn cứ cho thấy vợ ông này cũng có mục đích cố ý gây ra thương tích cho nạn nhân, trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích hoặc có hành vi giúp sức, xúi giục chồng thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra có thể khởi tố cả hai vợ chồng về tội danh này.

Luật sư Cường cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác. “Bởi vậy, việc sớm xem xét giải quyết, làm rõ các tình tiết để xử lý đối với người vi phạm là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Với những đối tượng côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân và để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội” - Luật sư Cường nói.

Như PLO thông tin, anh Lâm Anh Đ (làm nghề shipper, 24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho biết bị vợ chồng người nhận hàng sử dụng tuýp sắt, bình hoa, ghế inox… đánh gãy cả hai tay và đang phải điều trị tại BV Quân y C17 (TP Đà Nẵng). Vụ việc xảy ra trưa 17-2, anh ghé nhà ông TĐN (xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) giao hàng nhưng ông N không nhận. Anh Đ nói nếu ông N không nhận hàng thì gửi tiền phí giao hàng để anh giao trả đơn hàng thì bị ông này dùng tay đấm liên tiếp và dùng bình hoa đập vào đầu. Chưa dừng lại, ông N dùng tuýp sắt và vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh vào người anh...

