Vụ Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh: Bắt giam ông Nguyễn Văn Trác

Ông Nguyễn Văn Trác – Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) khởi tố, bắt giam vì dâm ô nhiều nữ sinh đang theo học tại trường.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Trác (SN 1978, ngụ xã Long Chữ, Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trường THCS Long Khánh - Nơi xảy ra vụ dâm ô học sinh.

Nữ sinh C. kể lại vụ việc

Như CAO đã thông tin, sáng 10/5 sau khi thi xong môn Toán, em T.N.B.C. (15 tuổi, học sinh lớp 9, nhiều năm liền là học sinh giỏi) được ông Trác mời lên phòng.

Sau đó, nữ sinh này bị ông Trác ôm hôn lên má, sờ ngực, mông và vùng nhạy cảm. Nữ sinh sau đó đã về nhà kể lại cho mẹ nghe, sau đó có đơn trình báo gửi nhà trường, cơ quan chức năng.

Tiếp đó, thêm 2 nữ sinh khác cũng tố bị ông Trác có hành vi sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm.

UBND huyện Bến Cầu đã tạm đình chỉ công tác với ông Trác để phục vụ điều tra. Qua buổi làm việc của nhà trường với nữ giáo viên, nhân viên trong trường, nhiều nữ giáo viên cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ việc ông Trác bị tố sàm sỡ nhiều học sinh.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã mời ông Trác lên làm rõ vụ việc và xác định ông Trác có hành vi dâm ô với nữ sinh.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thụ lý, điều tra làm rõ.

