Vụ nhóm người Trung Quốc thuê nhà đóng phim sex: Cảnh báo "nhập khẩu tội phạm"

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 21:00 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng TP Ðà Nẵng liên tục phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động sai mục đích, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: mại dâm, cờ bạc, hoạt động trái phép qua mạng internet, trốn truy nã…

Tin ngắn Sự kiện:

Các thiết bị quay phim, ghi hình 5 đối tượng người Trung Quốc sử dụng để “sản xuất" phim đồi trụy, phát tán lên mạng

Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý người Trung Quốc và những hệ lụy khó lường.

Thuê nhà đóng phim sex...

Công an TP Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự 5 người có quốc tịch Trung Quốc, gồm: Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (20 tuổi) vì có hành vi mại dâm, dụ dỗ lôi kéo các cô gái trẻ quan hệ tình dục và quay clip sex để bán trên mạng xã hội của Trung Quốc. 5 đối tượng này được sự giúp sức của nữ đồng phạm Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú tại xã Tân An, huyện Đắc Cơ, tỉnh Gia Lai) để thực hiện hành vi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sầm Thị Sen là phiên dịch cho nhóm người này và là bạn gái của Trương Huệ Mẫn. Sen cũng là người đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để nhóm này ở. Thông qua Facebook, Sen đăng tin tuyển các cô gái trẻ, có ngoại hình đẹp “làm việc nhẹ nhàng với mức lương cao”. Khi các cô gái liên hệ, Sen yêu cầu gửi hình ảnh để xem, sau đó hẹn gặp và dụ dỗ họ “đóng phim”.

Nếu quay cảnh kích dục (nhưng không giao cấu) trong khoảng thời gian 6 giờ, họ sẽ trả “thù lao” 700.000 đồng; nếu quay cảnh có quan hệ tình dục thù lao là 1 triệu đồng. Những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền trực tiếp hoặc sau đó đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm. Người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng qua một tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc.

Qua theo dõi, tối 14/9, lực lượng công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng mà nhóm này đang lưu trú. Kiểm tra máy móc, trang thiết bị của số người này, lực lượng công an phát hiện nhiều hình ảnh, video đồi trụy đang được họ phát tán lên mạng. Bước đầu, cơ quan công an xác định có ít nhất 4 cô gái đã bị lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây “sản xuất clip sex” nói trên. Trong số này có K.D. mới 15 tuổi 3 tháng. Cả 5 đối tượng người Trung Quốc và đồng phạm Sen, bị công an bắt khẩn cấp và tạm giam 6 người để điều tra về hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc công TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ thêm các hành vi của nhóm đối tượng này trong việc sản xuất phim “đen” và phát tán văn hóa đồi trụy. Các đối tượng có tổ chức, thiết bị chuyên nghiệp và hành vi phạm tội nghiêm trọng nên Công an thành phố sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không cho trục xuất về nước.

Sầm Thị Sen (hàng đầu, phía trên) cùng 5 đối tượng người Trung Quốc vừa bị Công an Ðà Nẵng tạm giữ hình sự để điều tra

Có sự tiếp tay của người Việt

Ngày 15/9, qua theo dõi, Công an TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện, một số đối tượng thuê trọn gói khách sạn Chula tại địa chỉ 388 Võ Nguyên Giáp và đưa người Trung Quốc sang với mục đích du lịch, nhưng thực chất là thực hiện các hoạt động trái phép qua mạng internet. Khách sạn này cũng thuê lễ tân và nhân viên bảo vệ, tạo vỏ bọc hoạt động kinh doanh lưu trú bình thường.

Qua kiểm tra, Công an Đà Nẵng đã phát hiện 34 người Trung Quốc đang lưu trú tại khách sạn này, tạm giữ nhiều laptop, điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để kết nối với các trang web ở Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng có thể đến Việt Nam và thực hiện các hành vi ủy thác đầu tư hoặc thao túng chứng khoán bị cấm ở Trung Quốc.

Hiện, Cơ quan Công an tiến hành sàng lọc trong số 34 người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Chula để xác định ai là người nhập cảnh với mục đích du lịch thật sự, ai có hoạt động sai mục đích nhập cảnh. Trên cơ sở đó, sẽ đưa ra các quyết định xử lý liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Tại kỳ họp 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 vừa qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tội phạm người nước ngoài gia tăng, trong đó chủ yếu người Trung Quốc, người bị truy nã trốn sang Việt Nam.

Theo ông Viên, người nước ngoài đến địa bàn Đà Nẵng tăng lên rất nhanh. Năm 2017, có khoảng 1,4 triệu người đến tham quan, làm việc tại Đà Nẵng (tăng 43% so với 2016); năm 2018 tăng 93% so 2017; 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng thêm nửa triệu người, dự kiến 2019 sẽ tăng khoảng 80%... Du khách đến Đà Nẵng chủ yếu là du lịch, đa phần là chấp hành đúng pháp luật. Nhưng xuất hiện một số hoạt động vi phạm của người nước ngoài mà chủ yếu là người Trung Quốc tổ chức các đường dây, nhóm để đánh bạc qua mạng tại Đà Nẵng. Cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm, thành phố đã xử lý trên 300 trường hợp, cộng 6 tháng đầu năm 2019 đã xử lý trên 500 trường hợp.

Theo ông Viên, trong các vụ việc cũng có lỗi, có sự tiếp tay của người dân thành phố. Người dân đi thuê phòng ở, khách sạn, tổ chức đăng ký kinh doanh, tạm trú cho các nhóm người Trung Quốc tại Đà Nẵng. Nhờ vậy, nhiều đối tượng tội phạm Trung Quốc trốn truy nã bằng cách... trú ẩn tại Đà Nẵng.

Không những vậy, Công an TP Đà Nẵng còn phát hiện nhiều người nước ngoài tham gia cướp tài sản, gây rối, sử dụng ma túy. Về phân cấp quản lý, theo ông Viên, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quy chế hoạt động, phân cấp rõ các sở ngành, công an quận, huyện về quản lý người nước ngoài. Đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm quy chế này. Qua phối hợp với Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng, trong đó có tội phạm Trung Quốc bị truy nã.

