Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro: Người đi cùng ông Quang khai gì?

Thứ Năm, ngày 15/09/2022 15:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến cái chết của cháu N.L.M.Q (SN 2019), người phụ nữ đã đồng hành cùng ông Lê Minh Quang (SN 1977, ngụ TP Huế), là bà Cao Thị Thu Bích (tên thường gọi là Tuyết, SN 1983, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã có những lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an TP Huế, ngày 18/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, đồng thời thông báo tới VKSND tỉnh Lâm Đồng biết để thực hiện việc kiểm sát theo quy định.

Kết quả làm việc bước đầu xác định, ông Lê Minh Quang là người bị tật bẩm sinh, liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn. Tại TP Bảo Lộc, ông Quang thuê căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Bảo (số 54/39, đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến) với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Ông Lê Minh Quang vào thời điểm làm lễ an táng cho cháu Q.

Giữa năm 2021, ông Quang thuê bà Cao Thị Thu Bích phụ giúp việc nhà với tiền công thỏa thuận là 5 triệu đồng/tháng. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang cho biết, đêm 24/3/2022, thấy cháu Q có biểu hiện ho, sốt, ông tự test COVID-19 cho cháu bé và phát hiện cháu Q lại dương tính với COVID-19. Khoảng 2h ngày 25/3, ông Quang dậy kiểm tra thì thấy cháu bé đã tử vong. Ông này không thông báo về cái chết của cháu Q cho gia đình cũng như chính quyền địa phương mà tự ý đem đi thiêu.

Vẫn theo lời khai của ông Quang, ông gói xác cháu Q vào thùng carton, dán băng keo rồi bỏ lên xe ôtô con của mình. Rạng sáng cùng ngày (25/3), ông Quang gõ cửa phòng bà Bích, nhờ bà này lái xe ôtô chở đi công việc. Tới một địa điểm vắng người thuộc huyện Đam Rông (Lâm Đồng), ông Quang đem thi thể cháu Q ra thiêu ngay trong xô sắt.

Làm việc với cơ quan Công an, bà Cao Thị Thu Bích đã khai báo quá trình tiếp xúc với cháu Q như sau: Khi đón cháu Q ở khách sạn về, khoảng 2, 3 ngày sau ông Quang thông báo cháu bé đã mắc COVID-19. Bà Bích đã đi mua thuốc về để Quang cho cháu Q uống điều trị COVID-19. Mấy ngày sau ông Quang nói với bà Bích cháu bé đã bớt bệnh.

Phần tro cốt ông Quang bàn giao cho gia đình ông N.

Rạng sáng 25/3, khi được ông Quang gõ cửa nhờ lái xe chở ông đi công việc, bà Bích đã lái xe đi theo chỉ dẫn của ông Quang đến huyện Đam Rông. Tại đây, bà Bích được ông Quang yêu cầu ra quán cà phê gần đó ngồi chờ còn ông ở lại gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Gần 14h chiều cùng ngày, ông Quang mới gọi cho bà Bích quay vào lái xe chở ông này ra TP Huế. Dọc đường đi, hai người có ngủ lại qua đêm ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Cũng theo bà này, tới TP Huế, khi ông Quang nhờ bà Bích lái xe đi mua đồ là một hũ sành, lúc này bà Bích mới được ông Quang cho biết cháu Q đã tử vong do COVID-19 và đã được ông tự thiêu lấy tro cốt đem về bàn giao cho cha mẹ nạn nhân. Vì sợ, bà Bích không tham gia giúp Quang bỏ tro cốt vào hũ.

Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là lời khai ban đầu của ông Quang và bà Bích. Lời khai vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ bằng những chứng cứ, tài liệu cụ thể.

Trong khi đó, dư luận địa phương lại đặt ra nhiều nghi vấn. Nếu thực sự cháu Q đã tử vong và hũ tro cốt chính là thi thể của nạn nhân, thì ngoài ông Quang còn có ai là người liên quan nữa không? Bởi ông Quang là người bị dị tật, liệt hai chân phải ngồi xe lăn, rất khó có thể tự mình thực hiện hành vi đưa thi thể cháu bé lên xe ôtô, một mình tự đốt xác thiêu cháu bé. Bà Bích là người giúp việc cho ông Quang, sống cùng nhà với ông này, biết rất rõ quá trình ông Quang tiếp nhận cháu Q (mới 3 tuổi) để điều trị bệnh chậm phát triển ở trẻ nhỏ, khi được ông Quang yêu cầu lái xe chở đi công việc, không thấy có cháu Q đi cùng tại sao không hỏi ông Quang?... Còn rất nhiều tình tiết mâu thuẫn khác có liên quan tới vụ việc cần được làm sáng tỏ…

Căn nhà ông Quang thuê để ở và làm nơi điều trị cho trẻ chậm phát triển.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân vụ việc chậm được giải quyết là ông N.H.N (SN 1977, ngụ TP Huế, cha của cháu Q), người có đơn tố giác ông Quang sức khỏe không tốt. Ngày 3/8/2022, ông N mới đến Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc. Ngày 12/8, sau khi có mẫu vật do ông N cung cấp, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với tro xương mà Lê Minh Quang đã giao cho ông N, nhằm xác định tro xương đó có phải là cháu Q hay không. Ngày 9/9 vừa qua, ông N mới cung cấp thêm mẫu tóc của mẹ cháu Q để phục vụ công tác giám định. Hiện vẫn chưa có kết quả giám định các mẫu vật trên.

Bên cạnh đó, ngày 28/3/2022, ông N có đơn gửi Công an TP Huế tố cáo ông Lê Minh Quang nhưng ngay ngày hôm sau lại có đơn xin miễn tố giác tội phạm với ông Quang. Gần 4 tháng sau, ngày 3/8/2022, ông N mới tiếp tục gửi đơn yêu cầu điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu Q.

Liên quan tới vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi đã có đủ căn cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hoặc không.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/vu-gui-con-chua-benh-nhan-ve-hu-tro-nguoi-di-cung-ong-quang-kha...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/vu-gui-con-chua-benh-nhan-ve-hu-tro-nguoi-di-cung-ong-quang-khai-gi--i667515/