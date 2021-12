Vụ “dì ghẻ” nghi bạo hành con chồng: Cháu bé đã bị “hành hạ” thời gian dài?

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 08:58 AM (GMT+7)

Dù sự việc cháu bé 8 tuổi tử vong, nghi từng bị dì ghẻ “bạo hành” xảy ra tại chung cư Saigon Pearl (P.22, Q. Bình Thạnh, TPHCM) đã xảy ra được gần 1 tuần nhưng những cư dân sinh sống ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của những kẻ “thủ ác”.

Tối nay (27-12), cư dân sinh sống tại chung cư Saigon Pearl đã làm lễ thắp nến cầu nguyện cho vong linh cháu N.T.V.A (8 tuổi) nghi từng bị “dì ghẻ” bạo hành đánh đập tàn nhẫn, sớm được siêu thoát. Đau xót, phẫn nộ là cảm xúc chung của tất cả những người dân sinh sống tại đây khi nhắc lại vụ việc thương tâm vừa xảy ra.

Người dân thắp nến cầu nguyện cho linh hồn bé V.A sớm siêu thoát

Là người sống gần với căn hộ của nạn nhân, anh B cho biết gia đình anh dọn về chung cư này sinh sống từ tháng 9-2020. Thời điểm đó, gia đình anh đã nghe những tiếng động mạnh và quát tháo, la hét từ căn hộ của người hàng xóm phía trên.

Tuy nhiên, anh chỉ nghĩ vợ chồng hàng xóm lục đục cãi nhau chứ không hề nghĩ cháu bé bị bạo hành. Đặc biệt thời điểm TP thực hiện “giãn cách xã hội” do dịch bệnh Covid-19 vừa qua, gia đình anh B ở nhà không đi làm nên tần suất nghe tiếng la hét càng thường xuyên hơn.

Chiều 22-12, khi vợ chồng anh đang phơi đồ ngoài ban công lại tiếp tục nghe to tiếng từ căn hộ phía trên. Tuy nhiên, lần này nghe tiếng người phụ nữ hớt hải "con bé A hình như nó không thở nữa rồi, gọi cấp cứu đi". Nghi có chuyện chẳng lành, anh B nói vợ gọi thông báo cho bảo vệ chung cư. Sau đó, vợ chồng anh B chạy xuống sảnh chung cư thì được biết cháu bé đã được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi mất nhân tính của kẻ thủ ác và chia buồn với gia đình cháu bé

Chị T. sống ở căn hộ phía trên của nạn nhân, chị cũng xác nhận nhiều lần nghe tiếng đập đồ đạc, tiếng la mắng cả của đàn ông và phụ nữ. Nhưng chị T. cũng chỉ nghĩ là vợ chồng mâu thuẫn cãi nhau chứ không nghĩ là cháu bé bị bạo hành, đánh đập. Đỉnh điểm là cách đây khoảng 2-3 tháng, chị T nghe tiếng la hét lớn rồi tiếng khóc thét của trẻ em nên có gọi điện xuống cho lễ tân nhờ lên can thiệp.

“Tôi cứ nghĩ là cháu bé chứng kiến cha mẹ cãi nhau rồi la hét lên chứ không nghĩ cháu bị bạo hành. Nếu biết sự việc thì hàng xóm chúng tôi đã có biện pháp can thiệp chứ không để sự việc đau lòng đến như vậy xảy ra”, chị T lau nước mắt nói.

Một người hàng xóm sống cùng chung cư cho biết nhiều người cũng nghi ngờ cháu bị đánh nên có dò hỏi cháu bé nhưng cháu đều lắc đầu không nói. “Đành rằng “dì ghẻ” không thương con chồng nhưng cháu còn có ba ruột bên cạnh, chẳng nhẽ người này cũng mặc nhiên để “người tình” đánh đập con mình tàn nhẫn đến vậy mà không can ngăn”, người nay bức xúc.

Anh Nguyễn Quang Vinh vẫn chưa hết thất thần trước cái chết đau đớn của bé gái

Bà Lê Thị Tích là vú nuôi chăm sóc V.A từ nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng, không tin vào sự thật khi chỉ mới xa đứa cháu gái hơn 1 năm đã xảy ra chuyện đau lòng. Bà Tích cho biết vào làm vú nuôi chăm sóc cháu V.A từ khi cháu mới hơn 4 tháng tuổi nên tình cảm bà cháu thân thiết như ruột thịt.

Sau khi ba mẹ cháu ly hôn vào tháng 8-2020, bà Tích tiếp tục về ở cùng để tiện chăm sóc cháu V.A. Tuy nhiên, sau khi “người tình” của ba V.A là Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) dọn về ở chung thì chỉ khoảng một tháng sau bà Tích bị cho nghỉ việc.

“V.A là đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Sau khi tôi nghỉ làm thì có nghe những người hàng xóm nói nghi cháu bị đánh nhiều lần. Thương cháu nhưng tôi không thể qua thăm được vì cậu T. (ba cháu V.A) không cho phép. Từ khi nghe tin cháu bị “bạo hành”, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ suốt mấy ngày nay. Vừa thương xót cháu vừa căm phẫn kẻ ác”, bà Tích phẫn nộ.

Cư dân Saigon Pearl ai cũng xót thương cho cháu bé và bày tỏ sự phẫn uất trước hành vi mất nhân tính của kẻ ác

Trước đó, như Báo Công an TPHCM đã đưa tin, Công an Q. Bình Thạnh, TPHCM vừa bắt khẩn cấp đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang để phục vụ việc điều tra liên quan đến cái chết của cháu N.T.V.A (8 tuổi), nghi từng bị bào hành thời gian dài. Theo đó vào ngày 22-12, Công an Q.Bình Thạnh nhận được tin báo cháu V.A được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với nhiều vết thương bầm tím, vết sẹo khắp người nghi bị bạo hành.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định Võ Nguyễn Quỳnh Trang là người đã có hành vi đánh đập, bạo hành với cháu V.A nên tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm những kẻ thủ ác theo quy định pháp luật.

