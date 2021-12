Vụ bé gái 3 tuổi tử vong do cha dượng bạo hành: Khởi tố cả người mẹ

Không tố giác tội phạm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Khởi (26 tuổi) để điều tra về hành vi “giết người”. Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà (23 tuổi) để điều tra về hành vi “không tố giác tội phạm”.