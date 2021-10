Vụ đâm chết vợ cũ rồi bật tường bỏ trốn: Khởi tố thêm 1 bị can

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 14:23 PM (GMT+7)

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định thêm 1 người đàn ông có liên quan đến việc che giấu tội phạm.

Nghi phạm Nguyễn Quốc Yên tại thời điểm bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ chồng giết vợ rồi bật tường bỏ trốn ở Bắc Giang, ngày 22/10, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án Giết người, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Giết người.

Ngoài Yên, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với Ngọ Đức Xuân (SN 1985, cùng trú huyện hiệp Hoà) về hành vi Che giấu tội phạm.

Tại cơ quan công an, Yên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Yên khai nhận, bản thân và bà N.T.H (SN 1956) đã ly hôn từ lâu. Hai người có với nhau 3 người con chung. Mảnh đất nơi bà H. và các con sinh sống là tài sản của bà H. sau khi đã phân chia, không có tranh chấp. Sau đó, Yên kết hôn với người vợ thứ hai và xây nhà ở sát vách với nhà bà H.

Thời gian gần đây, Yên qua lại và hàn gắn tình cảm với bà H. Hai người ở chung một nhà nhưng ở phòng riêng. Trong cuộc sống thường ngày, Yên và bà H. thường xuyên có mâu thuẫn.

Tối 17/10, sau khi cãi vã với bà H, Yên bỏ lên giường ngủ. Khi đang ngủ thì Yên nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ chiếc quạt. Yên tỉnh dậy, thấy bà H. đang cầm búa. Nghĩ rằng bà H. dùng búa để đánh mình, Yên đã giật búa rồi đuổi đánh bà H. Quá trình đuổi đánh, Yên cầm một con dao nhọn tấn công khiến bà H. tử vong. Sau khi gây án, Yên vượt tường rào bỏ trốn.

Khoảng 22h đêm 18/10, cơ quan công an đã bắt giữ Yên khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà mẹ nuôi trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Về phần đối tượng Ngọ Đức Xuân có mối quan hệ họ hàng với Yên, Xuân gọi Yên là cậu. Tối 17/10, sau khi sát hại vợ, Yên đã đến nhà Xuân và nói rõ mình vừa gây ra án mạng. Sau đó, Xuân giúp Yên tháo biển số xe và chở Yên ra bến đò tẩu thoát sang Bắc Ninh vào sáng hôm sau (18/10). Khi biết tin Yên bị bắt, Xuân đã tự giác đến trụ sở công an đầu thú.

