Thấy bố vượt tường bỏ chạy, con vào nhà phát hiện mẹ tử vong với nhiều vết thương

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 16:10 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đang truy tìm Nguyễn Quốc Yên, nghi phạm gây ra cái chết của vợ là bà N.T.H sau cuộc cãi vã.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Quốc Yên.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hoà phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà.

Nạn nhân là bà N.T.H (SN 1956, trú thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý) bị sát hại bởi vật sắc nhọn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 17/10, bà H. và chồng là ông Nguyễn Quốc Yên (SN 1958) xảy ra cãi. Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của bà H., nghĩ hai vợ chồng cãi nhau, xô xát như những lần trước nên gọi cho con trai đến. Người con đến sân gặp bố đi ra, hỏi thì ông Yên lảng đi và vượt tường trốn chạy.

Khi vào nhà, soi đèn pin, người con thấy bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương gây ra bởi hung khí sắc nhọn.

Hiện nay, gia đình đã đưa thi thể bà H. về quê tại thôn Cầu Trang cùng xã. Ông Yên và bà H. có 3 người con chung gồm một con gái, 2 con trai. Cả ba đều đã có gia đình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bắc Lý đã phong toả hiện trường hiện trường, Phòng PC02, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp Phòng PC02 điều tra làm rõ vụ án mạng, đồng thời yêu cầu Nguyễn Quốc Yên ra trình diện.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân ai biết thông tin về nơi lẩn trốn của ông Yên hãy cung cấp cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin qua số điện thoại 0983.853.969 gặp Thiếu tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Hoà.

