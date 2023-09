Vụ bắt cóc kỳ lạ và hành trình lật tẩy chân tướng sự việc (P1): Nhóm người lạ mặt

Cuối tháng 11/2020, một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc tìm đến Công an phường Kim Giang để trình báo về việc vợ mình là chị D (38 tuổi) cùng con mới 5 tháng tuổi đã mất liên lạc 2 ngày. Khi tiếp nhận, cán bộ Công an phường Kim Giang đã lập tức báo cáo lên Công an quận Thanh Xuân. Một tổ trinh sát được cử tới tòa chung cư cao cấp Fivestar Garden, nơi vợ chồng người đàn ông kia sinh sống để xác minh.

Hình ảnh từ dữ liệu camera tòa nhà cho thấy chị D ôm con rời khỏi tòa nhà với thái độ rất bình thản, tuy vậy đi phía sau là một nhóm người lạ mặt.

Theo trình bày của chồng chị D thì người phụ nữ này trước đây có vay mượn, làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên anh ta không biết vợ mình nợ ai, nợ bao nhiêu.

Các trinh sát Công an quận Thanh Xuân được biết hai người này mới kết hôn chưa lâu, rất có thể, việc chị D "mất tích" nằm trong dự tính để tạo sức ép cho chồng trả nợ. Tất nhiên, đó mới chỉ là suy đoán, còn vào thời điểm ấy việc truy tìm tung tích mẹ con chị D được ưu tiên hàng đầu.

Việc xác minh thực sự gặp nhiều khó khăn, do chồng chị D là người nước ngoài, có sự bất đồng ngôn ngữ, chưa kể những thông tin anh này cung cấp rất mơ hồ, không có gì cụ thể. Các điều tra viên chỉ có thể chắp nối và suy luận.

Một câu hỏi được đặt ra là sau khi rời nhà chị D đã đi đâu, đi với ai và tại sao thái độ người này lại có thể bình tĩnh đến như thế.

Công tác xác minh các mối quan hệ của chị D cũng được tiến hành một cách nhanh chóng, thế nhưng không thu lại kết quả khả quan.

Sau 2 ngày áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thanh Xuân đã "dò" ra nơi có thể chị D đang cư ngụ. Đó là một khu chung cư với số lượng căn hộ và cư dân thuộc dạng "đông nhất Hà Nội". Nơi này có tới hơn 1.400 hộ dân, việc rà soát được chỉ đạo đảm bảo bí mật, không "bứt dây động rừng" nhưng cũng không được phép bỏ lọt bất cứ manh mối nào.

Cả một "núi" công việc được các tổ trinh sát của Công an quận Thanh Xuân thực hiện rất tỉ mỉ. Tới chiều cùng ngày, một thông tin báo về cho Ban chuyên án là thấy chị D bế theo con rời khu đô thị nói trên. Đi theo người phụ nữ này là 3 người lạ mặt khác. Vẫn như lần trước, thái độ của chị D hoàn toàn bình tĩnh, không có biểu hiện hoảng loạn.

Cả nhóm người lên một chiếc xe ô tô hiệu Fotuner rồi bắt đầu di chuyển. Thời điểm này, một cảnh báo khiến nhóm trinh sát thấy lo lắng, đó là rất có thể những kẻ đang "kẹp" mẹ con chị D mang theo vũ khí.

Đây là một điều phải tính toán hết sức cẩn trọng, nếu sai một ly, tính mạng "con tin" có thể gặp nguy hiểm.

Buổi chiều, các con phố dọc khu đô thị Đại Thanh đi lên bán đảo Linh Đàm rất đông xe cộ qua lại. Chiếc Fotuner chở hai mẹ con chị D luồn lách qua dòng người tấp nập. Ở phía sau, một khoảng cách "đủ" an toàn là xe chở các trinh sát Công an quận Thanh Xuân. Các anh "bám đuổi" trong một tâm trạng khá lo lắng.

Có thời điểm, dường như đối tượng trên xe Fotuner biết mình bị theo dõi nên đã chủ đích đi vào những con phố đông, cố gắng luồn lách thật nhanh để "cắt đuôi". Tuy thế, tất cả những chiêu trò ấy vẫn không giúp chúng "tách" được cặp mắt của nhóm trinh sát đang bám đuổi.

Thời điểm này, Ban chuyên án quyết định phải dừng chiếc xe Fotuner nói trên, tất nhiên mọi hành động sẽ nhanh gọn, chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả.

Tới khu vực đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), các trinh sát vượt lên, ép chiếc xe Fotuner khiến chúng phải dừng lại. Qua cửa kính, các trinh sát xuất trình thẻ và yêu cầu người lái xe mở cửa, tuy nhiên kẻ này dường như không muốn hợp tác. Vào thời điểm ấy, những con mắt "nghiệp vụ" cũng "đảo" quanh xe và xác nhận nhóm người trên không có vũ khí. Lúc này các trinh sát đã có thể an tâm phần nào.

Sau khoảng 10 phút quyết liệt yêu cầu, nhóm người trên chiếc xe Fotuner cũng đồng ý mở cửa, theo các trinh sát về trụ sở Công an quận Thanh Xuân để giải quyết. Từ đây, chân tướng sự việc đã dần lộ diện.

(Còn nữa)

