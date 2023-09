Vụ bắt cóc kỳ lạ và hành trình lật tẩy chân tướng sự việc (P cuối): Cuộc chặn bắt bất ngờ

Sau 2 ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, Công an quận Thanh Xuân xác định mẹ con chị D đang ở khi đô thị Đại Thanh. Đây là một trong những quần thể chung cư có mật độ dân số cao ở Hà Nội với hơn 1400 hộ.

Các trinh sát được lệnh rà soát với tiêu chí phải bí mật, không được "bứt dây động rừng" nhưng cũng không được bỏ lọt bất cứ manh mối nào. Với một khu vực tập trung cư dân lớn như thế, công việc trên là vô cùng khó khăn.

Chiều 2/12/2020, nguồn tin báo về phát hiện chị D bé theo con đi cùng một nhóm người lạ mặt lên xe ô tô. Qua so sánh, nhóm người kia cũng đã xuất hiện tại nhà chị D vào thời điểm chị này được chồng trình báo mất tích.

Cả nhóm lên chiếc xe hiệu Fotuner rồi hòa vào dòng người tấp nập. Con đường chạy qua khu Đại Thanh đến bán đảo Linh Đàm lúc nào cũng đông đúc, tuy nhiên nhóm đối tượng luồn lách khá "điệu nghệ" như muốn "thoát" ra khỏi Hà Nội càng sớm càng tốt.

Phía sau, các trinh sát Công an quận Thanh Xuân cũng bám đuổi ở một khoảng cách "vừa đủ". Lúc này các anh nhận được thông tin rất có thể nhóm đối tượng đi cùng chị D có vũ khí. Việc này đã tạo ra áp lực lên nhóm truy đuổi, nếu chỉ có chút không cẩn thận, con tin sẽ bị nguy hiểm.

Hai chiếc xe bám đuổi nhau suốt một quãng đường dài, khi đến đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), Ban chuyên án Công an quận Thanh Xuân quyết định chặn xe.

Chiếc xe bị các trinh sát Công an Thanh Xuân bám sát (ảnh tư liệu)

Chiếc Fotuner bị ép lại, từ nhiều hướng các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân tiếp cận, khóa mọi hướng di chuyển của nhóm đối tượng. Qua quan sát, các anh xác nhận bên trong xe không có vũ khí. Một cán bộ công an rút thẻ và yêu cầu lái xe mở cửa. Tuy vậy, suốt nhiều phút nhóm người này vẫn "bình chân", không hợp tác. Chỉ đến khi nhìn thấy động thái "quyết liệt" từ phía công an, nhóm này mới chấp nhận xuống xe, đi về trụ sở để giải quyết.

Đều khiến các trinh sát bất ngờ là tuy được giải cứu những chị D tỏ thái đọ hết sức bình thường, không có biểu hiện sợ hãi hay mừng rỡ.

Tại cơ quan điều tra, chân tướng sự việc đã được làm sáng tỏ. Theo đó Tháng 5/2020, chị D do thiếu tiền để nhập một số máy sản xuất khẩu trang nên đã rủ thêm người góp vốn, trong đó có Trần Đình Hoạt (SN 1961, trú tại Lào Cai).

Hoạt đồng ý góp 1 tỷ đồng với điều kiện khi nhập máy về anh ta sẽ được sử dụng để sản xuất khẩu trang. Việc góp tiền không được ký hợp đồng mà Hoạt yêu cầu chị D viết giấy vay tiền. Tuy nhiên do gặp trục trặc từ bên cung cấp nên chị D không nhập được máy như dự tính và Hoạt đã yêu cầu chị D trả 1 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, chị D buộc phải xin khất nợ nhưng Hoạt không đồng ý.

Sáng 29/11/2020, Trần Kim Chung (con gái Hoạt) và Trần Minh Tiến (chồng Chung), Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tìm đến chung cư nơi chị D cư trú (tại quận Thanh Xuân) để đòi tiền.

Chị D nói không có tiền trả và phải về quê ở Lào Cai để vay thì các đối tượng nói sẽ chở chị về. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã chở chị D và con trai đi đến khu đất gần Quốc lộ 18. Địa điểm này cây cối um tùm, có ao nước và biệt lập với bên ngoài.

Tại đây, các đối tượng ép chị D phải liên lạc với gia đình để trả nợ hộ. Thậm chí, nhóm bắt cóc còn túm tóc, dìm đầu chị D xuống ao 2 lần để cảnh cáo nếu không làm theo lời chúng. Lo sợ các đối tượng làm hại con trai và bản thân mình nên chị D đã đồng ý viết giấy vay tiền 1 tỷ đồng, 1 hợp đồng thuê xe, 1 giấy biên nhận tiền và 1 giấy tự nguyện ở lại nhà Quang.

Nhóm đối tượng (ảnh tư liệu)

Về phía chồng chị D sau khi đã chạy vạy khắp nơi lo được khoảng 30 triệu đồng, các đối tượng yêu cầu ông mang đến địa điểm để giao cho người của chúng và hứa hẹn sẽ cho anh nhìn thấy vợ con.

Tuy nhiên, nhận được tiền nhưng nhóm đối tượng vẫn không thả người và ra điều kiện khi nào gia đình chị D trả hết nợ thì cho mẹ con chị D về. Sau đó, các đối tượng đưa 2 mẹ con chị D về chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiếp tục đe dọa đòi tiền. Không được gặp vợ con, không biết tình hình sức khỏe của người thân ra sao, chồng chị D đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, sau 2 ngày các đối tượng đưa mẹ con chị D ra khỏi tòa chung cư, Công an Thanh Xuân đã khám phá thành công vụ án, bắt giữ tất cả nhóm đối tượng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Trần Đình Hoạt, Trần Minh Tiến, Hoàng Xuân Quang, Trần Kim Chung về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

