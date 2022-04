Vụ án mạng lúc rạng sáng và cuốn bệnh án "động kinh": Cái chết bí ẩn của bé 10 tuổi

Một sáng cuối năm 2016, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo về một vụ án đầy thương tâm tại thôn Hòa Tô (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Nạn nhân là một cháu bé mới 10 tuổi, bị kẻ thủ ác chém nhiều nhát và tử vong ngay trên chiếc giường của mình.

Buổi sáng ám ảnh

Hơn 6h sáng, ông V ngồi phía nhà ngoài gọi vọng vào gian trong, nơi cháu nội mình là Đặng Văn K (SN 2007) đang ngủ để báo đã đến giờ đi học. Ông V gọi 3 tiếng mà chẳng thấy K có động thái gì. Kỳ lạ, thằng bé này vốn quen với nếp dậy sớm mỗi ngày, ấy vậy mà hôm nay lại "im bặt" – ông V lẩm bẩm.

Sợ cháu ốm hoặc ngủ quên, ông V lục tục đi vào giường thì thấy K vẫn nằm đấy. Ông V vén màn, trong ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm mùa Đông, mắt lại kém nên ông V chẳng nhìn rõ mọi sự. Ông lấy tay lay lay vài lần, cháu K vẫn bất động. Nghĩ cháu ốm, ông lần tay sờ lên trán K, bất giác bàn tay ông dính vào thứ chất lỏng kỳ lạ. Lúc này, ông V giật mình nghĩ "chẳng hay cháu mình bị cảm".

Đưa tay lên mũi ngửi, cảm giác đầu tiên mà một mùi tanh nồng, ông V rút điện thoại gọi cho người hàng xóm nhờ đến xem có chuyện gì, bởi lẽ mắt ông kém, nhìn mãi chẳng ra.

Khi người hàng xóm đến, ông này chạy vào và phát hiện trên đầu cháy K có rất nhiều máu, xung quanh giường, gối cũng thấm đẫm một màu nâu đỏ. Nhìn cháu K nằm im, chẳng còn thở, người hàng xóm quay ra nói với ông V, cháu K đã tử vong rồi.

Sự việc được cấp báo lên Công an huyện Cẩm Giàng và Công an tỉnh Hải Dương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định, cháu K nằm trên giường, đã tử vong khoảng vài tiếng trước. Trên đầu nạn nhân có 4 vết thương gây chấn thương sọ não, mất nhiều máu. Nhưng vết thương này do một vật sắc gây nên.

Tiến hành khám nghiệm, xung quanh giường, phần gối, đệm có nhiều vết máu loang, trên màn cũng có những vết máu dạng bắn. Những chi tiết này đủ để khẳng định cháu K đã bị sát hại.

Nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Không dấu vết

Việc một cháu bé 10 tuổi bị sát hại ngay trong căn nhà của ông bà nội mình lập tức gây xôn xao dư luận. Điều này cũng đặt ra cho Công an tỉnh Hải Dương nhiều câu hỏi vô cùng hóc búa.

Từ những khám nghiệm đầu tiên, cơ bản gia đình ông V không hề mất mát đồ đạc, tài sản gì. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị lục soát. Chính vì thế, đây chưa hẳn là vụ án giết người để trộm cắp hay cướp của. Vậy, kẻ thủ ác ra tay với cháu K vì mục đích gì? Đó vẫn là một ẩn số.

Ngoài hiện trường chính là chiếc giường nơi cháu K tử vong, công an không phát hiện thêm bất cứ manh mối hay dấu vết nào khác bên trong hoặc bên ngoài nhà ông V.

Vợ chồng ông V vốn làm nông, sống trong căn nhà cấp 4 ở thôn Hòa Tô từ rất lâu. Do con trai và con dâu đi làm ăn xa, ông bà ở nhà chăm cháu nội là K. Hàng ngày, ông V làm mộc. Đến sáng lại đưa vợ đi lấy rau đem ra chợ bán.

Các trinh sát xác định, rạng sáng 5/12/2016, ông V tỉnh dậy rồi lấy xe đưa vợ đi nhập rau tại chợ Sặt. Lúc này, cháu K vẫn đang ngủ tại giường. Đến khoảng 4h30, hai ông bà trở về nhà.

Vợ ông V còn vào giường, lấy tay kéo tấm chăn đang trùm kím mặt cháu K xuống, lúc này, K vẫn cựa quậy rồi ngủ tiếp.

Hai ông bà yên tâm, tiếp tục chở nhau ra ra chợ bán hàng như mọi ngày, cháu K ngủ lại một mình.

Đến khoảng 5h30, ông V trở về. Thấy vẫn sớm, ông đặt chuông đánh thức lúc 6h để còn gọi cháu dậy đi học. Chuông reo, ông V lục tục gọi cháu nhưng không được nên vào kiểm tra và phát hiện cháu đã tử vong.

Căn cứ vào lời khai của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương bước đầu nhận định, vụ án xảy ra vào khoảng thời gian từ 4h30 đến 5h30 sáng 5/12/2016. Từ đây, các tổ trinh sát được huy động đi rà soát toàn bộ những người có mặt hoặc di chuyển vào thời điểm trên xung quanh hiện trường.

Con dao bị mất

Trong khi các lực lượng đang tỏa đi khắp các "ngõ ngách" thôn Hòa Tô để xác minh thông tin thì gia đình nạn nhân trình báo họ phát hiện bị mất một con dao phay cũ ở bếp.

Căn cứ vào những vết thương trên cơ thể cháu K, các giám định viên của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương cho rằng rất có thể nó được gây ra bởi một con dao như thế.

Khi liên kết các dữ kiện, các điều tra viên cho rằng việc một con dao cũ đột ngột biến mất là điều vô cùng kỳ lạ và khó hiểu, trừ khi nó có liên quan tới cái chết của cháu K. Nếu điều này là đúng thì kẻ ra tay có mục đích từ trước hoặc trong lúc "mò" vào nhà ăn trộm bị phát hiện nên đã "ra tay" với nạn nhân.

Theo ông V trình bày, mỗi lần đi chợ sớm, hai vợ chồng ông chỉ khóa cổng chứ không khóa cửa nhà. Vì thế, chắc chắn kẻ gian đã đột nhập bằng cách trèo qua bức tường cũ. Tuy nhiên, khi khám nghiệm, công an cũng không thu giữ được dấu vết gì đặc biệt, khả nghi.

Lúc này, một loạt những câu hỏi được đặt ra. Đầu tiên là khả năng hung thủ vào nhà để trộm cắp, bị cháu K phát hiện nên gây án. Thứ 2 là vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân với người nhà nạn nhân.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Các trinh sát đã lên danh sách một loạt các đối tượng trên địa bàn vốn có tiền án, tiền sự về các tội danh giết người, trộm cắp hoặc các đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc để rà soát. Tuy nhiên, sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, hầu hết những người này đều có bằng chứng ngoại phạm, không xuất hiện bất minh trong khoảng thời gian vụ án xảy ra.

Những nút thắt dường như chưa thể được gỡ bỏ bởi chỉ ít ngày sau, kết quả giám định cho thấy vết máu tại hiện trường là của một mình nạn nhân. Như vậy, rõ ràng hung thủ không để lại bất cứ dấu vết nào.

Sự vào cuộc đầy quyết tâm của Công an tỉnh Hải Dương, sau nhiều ngày vẫn chưa đem đến kết quả khả quan.

(Còn nữa)

