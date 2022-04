Nỗi day dứt của người đàn ông dùng súng bắn 2 người tử vong ở căn biệt thự màu trắng

Chủ Nhật, ngày 10/04/2022 16:09 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bị cáo Cao Trọng Phú cho biết mình không có thù oán gì với bị hại Hưng nhưng đã bắn 2 phát súng khiến người này tử vong. Bị cáo cho biết rất day dứt và hối hận khi tước đoạt mạng sống của anh H.

3 phát súng, 2 mạng người

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Cao Trọng Phú, SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nạn nhân trong vụ án là ông Đ.N.A. SN 1956, quê Nghệ An, trú tại Tp.Hồ Chí Minh và N.Q.H., SN 1979, trú Tp. Vinh, Nghệ An.

Vụ án Cao Trọng Phú gây ra từng gây chấn động xứ Nghệ và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chỉ trong vòng 40 giây, bằng 3 phát súng Phú đã khiến 2 người tử vong. Thời điểm này, đang là kỳ nghỉ lễ 30/4, Công an Nghệ An đã phải huy động một lực lượng và phương tiện vũ khí tham gia phá án.

Căn biệt phủ nơi xảy ra vụ việc

Vụ án xảy ra hàng nghìn người dân hiếu kỳ đứng vòng ngoài để theo dõi vụ việc. Sau 6 tiếng đồng hồ kể từ khi gây ra án mạng Cao Trọng Phú mới chịu giao nộp vũ khí và đầu thú.

So với thời điểm bị bắt, mái tóc Phú đã bạc trắng và có vẻ già hơn nhiều. Tại phiên toà, Phú đã thuật lại quá trình và động cơ gây án. Nguyên nhân của vụ án được xác định liên quan đến vấn đề về nợ nần. Theo đó, vào tháng 5/2020, Đ.N.A., SN 1956, quê ở Tp.Vinh (sống ở Tp.Hồ Chí Minh) nhờ Phú mua lô đất tại xã Nghi Kim giá 670 triệu đồng (việc thanh toán Phú không liên quan) và đứng tên về thủ tục pháp lý. Đến tháng 8/2020, ông A. vay Phú 500 triệu đồng. Do không có tiền, Phú đã thế chấp đất của mình để cho ông A. vay. Theo yêu cầu ông A., Phú đã chuyển 500 triệu đồng cho anh S., con rể của ông A.

Bị cáo Cao Trọng Phú khai nhận hành vi phạm tội của mình

Cũng trong thời gian này, ông A. hứa bán cho Phú xe SH sản xuất tại Italia với giá 100 triệu đồng. Tin lời ông A. nên Phú đã chuyển cho ông ta 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó ông A. đưa cho Phú 1 chiếc xe SH sản xuất tại Việt Nam nhưng Phú không lấy. Ông A. cũng không trả lại tiền cho Phú.

Do gặp khó khăn về kinh tế nên sau khi làm bìa đất cho ông A. xong, Phú đã thế chấp ngân hàng bìa đất này để lấy bìa đất mình ra nhằm mục đích vay thêm tiền để trả nợ. Từ tháng 10/2020, ông A. nhiều lần gặp ông Phú đòi lại bìa đất. Phú nói rõ việc đã thế chấp bìa đất để lấy tiền đưa cho ông A. vay (tổng cộng là 600 triệu đồng). Phú yêu cầu ông A. phải trả lại tiền cho Phú để trả cho ngân hàng và rút bìa đất về cho ông A. về. Tuy nhiên, ông A. không đồng ý, từ đó phát sinh mâu thuẫn. Cũng trong thời gian này, ông A. thường xuyên, liên tục điện thoại và nhắn tin đe dọa Phú với nội dung nếu không trả lại bìa đất thì sẽ thuê người giết chết Phú.

Sự việc xảy ra vào sáng 30/4/2021 như "tức nước vỡ bờ" khi bị cáo Phú sợ hãi dồn nén lâu ngày, trong khi đó ông A. tìm đến tận cổng chửi bới, đe dọa, túm cổ áo Phú. Cụ thể, khoảng 7h30 cùng ngày, khi Phú ra mở cổng nhà mình để lái xe đi ra nghĩa trang thì thấy ông A., N. Q. H. và N. Đ. N. cùng đi trên xe ô tô hiệu Jeep đến đậu sát trước cổng nhà mình. Ông A. xuống xe, đẩy cửa cổng để vào nhà thì Phú ngăn lại không cho vào.

Thấy vậy, ông A. thò tay vào phía trong cánh cổng, nắm lấy cổ áo của Phú đe dọa thách thức. Không kiềm chế được bản thân Phú đã bắn chết ông A. Lúc này, anh H. chạy đến bị Phú bắn 2 phát súng, hậu quả tử vong ngay sau đó.

Hối hận và day dứt

Bị cáo Cao Trọng Phú cho biết vì bức xúc dồn nén lâu ngày do bị ông A. liên tục đe doạ không kiềm chế được bản thân nên đã bắn chết nạn nhân. Sau khi bắn chết ông A. thấy 1 người chạy tới, lo sợ bị tấn công nên Phú đã bắn tiếp 2 phát đạn khiến H. tử vong. “Tôi cũng chưa từng quen biết anh H. Bắn xong bị cáo A. do yếu tâm lý khi thấy anh H. mặc đồ rằn ri chạy tới sợ bị tiêu diệt nên theo phản xạ bị cáo đã bắn 2 phát khiến người này tử vong. Bị cáo rất ám ảnh và căm ghét những người mặc đồ rằn ri. Bị cáo rất thương anh H. Bị cáo cảm thấy rất hối hận và day dứt. Bị cáo đã tác động gia đình thăm hỏi và bồi thường cho nhà anh H.”, bị cáo Phú cho biết.

Bị cáo Phú cho biết rất hối hận và day dứt khi đoạt mạng sống của anh H.

Cao Trọng Phú cho biết mình bị ám ảnh và đặc biệt để ý đến những người mặc trang phục như trên hay đi xe jeep. Người nhà nhiều lần khuyên Phú đi khám và điều trị tâm lý nhưng Phú không đồng ý, sợ người đời cười.

Có mặt tại phiên toà, ông Cao Huy Thành, nguyên Trưởng Công an xã Nghi Kim cũng xác nhận bị cáo Phú trong một thời gian dài liên tục trình báo việc bị theo dõi, đe dọa. Lực lượng công an nhiều lần tiếp nhận tố giác của người dân và triển khai lực lượng xuống tận nơi để xác minh nhưng đều không đúng như người này trình báo.

Cao Trọng Phú phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật

Khẩu súng và đạn Cao Trọng Phú dùng để bắn chết 2 nạn nhân là súng ngắn K59 thuộc vũ khí quân dụng. Khẩu súng này được Phú mua ở Tp.Hồ Chí Minh với mục đích để phòng thân.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần trong quá trình điều tra, Cao Trọng Phú bị rối loạn hoang tưởng. Trước, trong và sau khi gây án và tại thời điểm giám định, Phú bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên toà, đại diện hợp pháp của các bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phú. Về phần trách nhiệm dân sự, các bên đã thỏa thuận xong ngay sau khi sự việc xảy ra nên phía bị hại cũng yêu cầu không xem xét.Trước giờ nghị án, bị cáo Phú xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm trở về thay anh H. báo hiếu bố mẹ và nuôi con của nạn nhân.

Giờ nghi án, vợ đưa con gái nhỏ 4 tuổi tới gần cho cha con Phú được đoàn tụ. Tuy nhiên, do quy định về phòng dịch và nhiều quy định khác cán bộ công an không cho cháu bé vào. Nhìn thấy vợ bế con bị lực lượng công an ngăn cản, Phú xua tay ra hiệu cho vợ đưa con ra ngoài.

Ngoài ra, bị cáo Cao Trọng Phú được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị nạn nhân Đ.N.A đe dọa, bản thân bị cáo bị rối loạn hoang tưởng, trong quá trình điều tra xét xử thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục toàn bộ hậu quả, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho phong trào thiện nguyện và xây dựng quê hương...

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Trọng Phú tù chung thân về tội Giết người; 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt bị cáo Phú phải chịu là Chung thân.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/noi-day-dut-cua-ke-dung-sung-ban-2-nguoi-tu-vong-o-biet-thu-a549267.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/noi-day-dut-cua-ke-dung-sung-ban-2-nguoi-tu-vong-o-biet-thu-a549267.html