Vụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P1): Hiện trường ám ảnh

Sáng sớm 15/12/2008, bãi than ở cảng Làng Khánh (Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bất chợt vang lên nhiều tiếng nổ chát chúa, phá nát bầu không khí tĩnh mịch vốn có.

Nhóm bảo vệ cảng lật đật chạy về hướng có tiếng nổ thì bàng hoàng phát hiện 6 thi thể nằm gục dưới đất, xung quanh máu chảy loang lổ. Thông tin này được cấp báo về Công an TP Hạ Long và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Khi lực lượng công an tới nơi, một cảnh tượng đầy ám ảnh đã hiện ra trước mắt. Cả bãi than dài chạy dọc bờ sông rải rác 6 thi thể. Tất cả những người này đều bị nhiều vết thương ở phần đầu, ngực, lưng… và tử vong tại chỗ.

Quá trình tìm kiếm, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nạn nhân thứ 7 may mắn sống sót, tuy nhiên người này bị thương rất nặng, chìm vào hôn mê nên được đưa đi cấp cứu, bảo vệ với chế độ "đặc biệt".

Tại hiện trường, các giám định viên kỹ thuật hình sự nhận định, toàn bộ 7 nạn nhân đều bị bắn bởi súng có đạn "hoa cải". Công an cũng thu giữ 9 vỏ đạn rớt lại, 3 xe máy được xác định là của nhóm nạn nhân.

Cảng Làng Khánh vốn là nơi tập kết than, tại đây có nhiều chốt gác của các công ty than trên địa bàn. Tuy vậy, những chốt bảo vệ này chỉ kiểm soát xe ô tô chở than ra vào, không kiểm soát xe máy. Hàng ngày, vẫn có nhiều người dân đi xe máy vào cảng vì công việc hoặc đi "mót than".

Thời điểm vụ án xảy ra không có nhân chứng trực tiếp, vì thế chưa thể xác định được nghi phạm cũng như động cơ gây án của đối tượng.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Những nằm 2008, "mót than" là nghề "hái ra tiền" của nhiều người tại Quảng Ninh. Nói là "mót" nhưng thực chất số lượng có thể lên tới cả tấn mỗi ngày, vì thế nơi đây tập trung nhiều băng nhóm giang hồ cạnh tranh nhau.

Thời điểm đầu tiên, Công an Quảng Ninh cho rằng, rất có thể vụ án này xuất phát từ việc các nhóm xã hội thanh toán lẫn nhau. Tuy vậy, khi xác minh nhân thân của 7 nạn nhân thì cho ra kết quả khác.

Tất nhà những nạn nhân ấy đều chưa từng có tiền án, tiền sự, vốn dĩ là người đi xúc than thuê cho một "ông chủ" ở Quảng Ninh. Trong số 7 người thì có cả một sinh viên tranh thủ đi làm thêm rồi gặp nạn.

Như vậy có thể thấy, giữa nhóm nạn nhân và nghi phạm không có mâu thuẫn, thù hằn hay tranh chấp địa bàn. Nguyên nhân nhiều khả năng xuất phát từ việc "mót than sai chỗ" mà những nạn nhân không hề biết.

Cảng Làng Khánh chạy dọc sông, nơi đây thường khá vắng vẻ. Ngoài việc không tìm được nhân chứng trực tiếp, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng chẳng thu được thêm dấu vết nào khả quan. Nghi phạm dường như rất chuyên nghiệp, gây án xong đã rút chạy mà không để lộ manh mối.

Hướng điều tra lúc này tập trung vào những nhóm thường xuyên khai thác, tận thu than ở khu vực cảng Làng Khánh. Tại đây, cơ quan công an phát hiện có 2 chiếc container dùng cho người ở. Một trong số này là thuộc sở hữu của Phạm Huy Nam (tức Nam "bang", SN 1975, trú tại Hoàng Bồ, Quảng Ninh).

Khi tìm hiểu sâu về Nam, các trinh sát nhận thấy đây là đối tượng "có số, có má". Nam từng có tiền án về tội "Cướp tài sản", mới bị kết án tù treo vào đầu năm 2008.

Thời gian gần đây, Nam có tham gia "mót than" tại cảng Làng Khánh. Tuy nhiên, ngần ấy thông tin chưa thể nói lên được điều gì.

Công an khám nghiệm hiện trường- ảnh tư liệu

Các trinh sát tỏa đi khắp cảng, dò hỏi từng thông tin dù là nhỏ nhất, cuối cùng, một nhân chứng cho biết, vào sáng 15/12 có thấy Nam đi cùng 2 đối tượng khác đem theo súng bắn đạn "hoa cải" ở khu vực cảng.

Sự việc Nam đi cùng "đệ tử" lại mang theo súng chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nó mà một nút thắt giúp lực lượng công an lần ra manh mối đầu tiên của vụ án.

Nhà của Nam rất gần cảng Làng Khánh, thế nhưng khi các trinh sát tìm tới, Nam không có mặt. Những người quen, thân với đối tượng đều không biết gã đang ở đâu.

Sau nhiều giờ xác minh, Công an Quảng Ninh cũng phát hiện Nam cùng 2 đệ tử có đi thuyền đến nhà một người bạn. Tiếp xúc và khai thác người bạn này cho thấy, ngày 15/12 Nam cùng 2 đối tượng khác có đến đây. Trong câu chuyện, Nam tâm sự vừa bắn chết người tại cảng Làng Khánh.

Những thông tin được cung cấp bởi nhân chứng này hoàn toàn trùng khớp với tài liệu thu được trước đó và dấu vết ở hiện trường vụ án. Lúc này, Nam và hai "đồ đệ" của y là những nghi phạm số 1 của vụ án kinh hoàng nói trên.

(Còn nữa)

