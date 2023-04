Vụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P cuối): Cuộc rượt đuổi dọc cung đường Bắc-Nam

Như đã nói ở phần trước, sau khi phát hiện ra 6 thi thể bị bắn bằng súng đạn "hoa cải" và tử vong tại cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), công an ban đầu nhận định, đây có thể là hậu quả của vụ thanh toán giữa những nhóm chuyên làm than lậu.

Tuy vậy, khi xác minh nhân thân nạn nhân, các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy những người này chưa từng có tiền án, tiền sự, cơ bản là hiền lành, trong đó có cả một cháu sinh viên tranh thủ đi làm thêm.

Như vậy, giữa nạn nhân và nghi phạm không có thù hằn cá nhân hay mâu thuẫn gì. Nhiều khả năng, những nạn nhân này chẳng hề biết bi kịch sắp diễn ra với mình.

Cảng Làng Khánh vốn vắng vẻ, chạy dài theo bờ sông. Nơi này có nhiều nhóm thường xuyên vào để tận thu, "mót than". Gọi là "mót" nhưng nghề này lại đem tới mối lợi nhuận không hề nhỏ. Chính vì thế giữa các cá nhân hay nhóm người làm nghề này hay nảy sinh tranh chấp, mâu thuẫn.

Công an làm rõ, nhóm 7 nạn nhân trên đi "mót" than thuê cho một người đàn ông ở Quảng Ninh chứ không phải là người "kinh doanh" trực tiếp.

Tại hiện trường, công an phát hiện hai thùng container được đặt trên khu đất trống làm nhà nghỉ cho công nhân. Trong đó, một cái thuộc sở hữu của Phạm Huy Nam (tức Nam "bang", trú tại Hoàng Bồ, Quảng Ninh). Vào thời điểm vụ án xảy ra, có người nhìn thấy Nam cùng hai đệ tử đi ở khu vực cảng và cầm súng bắn đạn "hoa cải".

Nhận định, Nam và hai đàn em có thể liên quan tới vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức xác minh. Khi đến nhà đối tượng ở Hoàng Bồ thì Nam đã không còn ở đây.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Lần theo hướng di chuyển của nhóm đối tượng, các điều tra viên được cung cấp một thông tin giá trị. Đó là vào ngày vụ án xảy ra, Nam cùng hai đàn em đi thuyền đến nhà một người bạn. Tại đây, Nam tâm sự với người bạn này là mình mới bắn chết người ở cảng Làng Khánh.

Tập hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Phạm Huy Nam và hai "tay chân" của y chính là hung thủ gây ra 6 cái chết thương tâm ở cảng Làng Khánh vào ngày 15/12/2008.

Lúc này, Nam và hai đệ tử đã biến mất không hề để lại manh mối, dấu vết. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an biết Nam đang trốn ở thuyền trên biển. Tuy nhiên khi tiến hành vây bắt, Nam và hai đệ tử không còn ở đây.

Qua xác minh, công an xác định, hai đối tượng đi cùng Nam là Nguyễn Văn Quân (27 tuổi, trú tại Hoàng Bồ, Quảng Ninh) và Đặng Thế Sơn ( trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nhóm đối tượng này có người quen ở các tỉnh phía trong, chính vì thế khi chúng biến mất khỏi Quảng Ninh, các điều tra viên nhận định, ba đối tượng sẽ di chuyển vào miền Nam.

Thời điểm này, Nguyễn Văn Quân bất ngờ "tách" khỏi nhóm, đi một mình. Quá trình theo dấu đối tượng, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Quân đang lẩn trốn tại Lâm Đồng. Ngày 26/12, Quân bị bắt giữ, từ đây vụ án dần được làm sáng tỏ.

Hai đối tượng còn lại là Nam và Sơn vẫn "bặt vô âm tín". Tuy nhiên đến ngày 18/1/2009, Nam và Sơn cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Theo đó, sau khi tách nhau, Sơn, Nam vào Bình Dương và xin làm thuê tại đây. Để che giấu hành vi phạm tội, hai đối tượng xin ông chủ cho ở lại lán trại là nơi vắng vẻ. Suốt quá trình này hai tên giết người luôn tránh mọi sự tiếp xúc.

Khi bắt giữ, công an thu được trong người hai đối tượng này súng và lựu đạn chúng mang theo để phòng thân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước khi vụ án xảy ra chúng được một quản đốc xưởng Dịch vụ, Công an ty cổ phần Cảng Làng Khánh thỏa thuận cho vào cảng để "mót" vét than rơi vãi.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Ngày 14/12/2008, một người tên Tâm vào cảng gặp Sơn đang trông bãi than mới vét khoảng 10 tấn. Tâm hỏi mua và được Sơn đồng ý bán. Tuy nhiên, Tâm không trả giá mà hẹn tối sẽ quay lại.

Khi việc đến tai Nam và Quân, nhóm này cho rằng Tâm có ý định "cướp" số than của mình. Lập tức, Nam trang bị cho cả nhóm 3 khẩu súng "hoa cải" cùng 30 viên đạn rồi đi vào cảng Làng Khánh.

Đúng như dự đoán, khoảng 3h sáng 15/12, Nam phát hiện một nhóm người lạ mặt đang xúc than của mình. Không cần "cảnh báo", nhóm Nam lập tức nổ súng khiến 6 người tử vong tại chỗ, 1 người bị trọng thương. Sau khi gây án, Nam cùng hai đàn em bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Tại phiên tòa diễn ra sau đó, với hành vi phạm tội man rợ, mất hết tính người của mình, Nam, Sơn bị tuyên án tử hình. Đối tượng Quân chịu mức án tù chung thân. Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Ninh còn tuyên các mức án khác cho những đối tượng liên quan đến vụ án về tội danh "Che giấu tội phạm" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vu-an-mang-kinh-hoang-tai-cang-lang-khanh-p-cuoi-cuoc-ruot-duo...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vu-an-mang-kinh-hoang-tai-cang-lang-khanh-p-cuoi-cuoc-ruot-duoi-doc-cung-duong-bac-nam-172230418123950742.htm