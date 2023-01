“Vén màn bóng tối” cuộc sống tay giang hồ Thành “Chiểu”: Cuộc đột kích bất ngờ

“Giang hồ mạng” khoe súng trên livestream

Sau khi tổ chức bữa tiệc gặp mặt các đối tượng giang hồ, bất hảo ở các tỉnh, thành phố khác, Mai Thành (tức Thành “Chiểu”, SN 1970, trú phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công – nay là TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) tiếp tục chiêu mộ thêm đàn em về dưới trướng của mình. Nhóm này không có công việc ổn định, chủ yếu làm việc tự do và những công việc mặt trái của xã hội.

Cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công nhận định Thành Chiểu là đối tượng có khả năng “ngoại giao” rất tốt, đặc biệt những lời đối tượng này nói có sức thuyết phục lớn, chính vì vậy có rất nhiều đối tượng bất hảo trở thành đàn em của Thành. Các đối tượng thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sau đó có dấu hiệu của việc “liên hoan” bằng ma túy. Hoạt động của nhóm này cũng có nhiều biểu hiện của việc cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí là cưỡng đoạt tài sản trong các công việc tự do. Địa bàn hoạt động của nhóm Thành “Chiểu” cũng khá bí ẩn, đối tượng liên tục di chuyển các “bữa tiệc” khi thì ở TP Thái Nguyên, lúc thì ở tỉnh Vĩnh Phúc, có khi ngay tại nhà riêng.

Thành “Chiểu” làm việc với cán bộ điều tra.

Theo vị cán bộ điều tra, để thể hiện vị thế đại ca của mình, Thành “Chiểu” thường xuyên khoe súng mỗi khi livestream trên mạng xã hội. Không những thế, một số nguồn tin mà Công an TP Sông Công thu thập được còn cho thấy Thành “Chiểu” tiếp tục “ngựa quen đường cũ” khi có dấu hiệu hoạt động phạm pháp tại nhà riêng – nơi mà đối tượng xây dựng như 1 lô cốt với hệ thống camera an ninh hết sức tinh vi.

“Chính vì việc đối tượng ngông nghênh, tỏ rõ sự coi thường pháp luật nên chúng tôi càng quyết tâm xử lý. Tuy nhiên, việc theo dấu để nắm bắt tình hình của đối tượng gặp nhiều khó khăn bởi thủ đoạn che dấu tinh vi và tốn rất nhiều thời gian”, vị cán bộ điều tra nhấn mạnh.

Đột kích "bữa tiệc" chất cấm

Cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công cho biết, sau quãng thời gian gần một năm, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, thông tin về hoạt động phạm pháp của nhóm Thành “Chiểu”, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để xử lý đại ca giang hồ này.

“Ngày 2/3, nắm được thông tin Thành “Chiểu” tổ chức thêm một bữa tiệc chất cấm ngay sau ngày sinh nhật của mình, lãnh đạo Công an TP Sông Công đã chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ đối tượng này. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng chiến đấu thuộc Công an TP Sông Công và Công an một số phường, tổng quân số khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ để đánh án”, vị cán bộ điều tra kể lại.

Cụ thể, căn nhà nơi Thành “Chiểu” sử dụng làm đại bản doanh nằm ở phường Thắng Lợi chỉ có 1 cửa ra vào với kết cấu 3 tầng. Các đối tượng tuân thủ nghiêm quy trình ra vào đều khóa kĩ cửa, căn nhà được lắp đặt hệ thống camera an ninh tinh vi có thể quan sát xung quanh.

Tối 2/3, khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Sông Công đã chia làm nhiều mũi bao vây đại bản doanh của nhóm Thành “Chiểu” với áo giáp, súng quân dụng để sẵn sàng cho tình huống các đối tượng chống trả. Ngay khi nhận thấy cánh cửa ở tầng 1 được mở ra, một mũi trinh sát đã lập tức áp sát, khống chế Phạm Hồng Tư (SN 1967) cùng Trần Thị Huệ (SN 2004, ở cùng với Tư) tại tầng 1. Tiếp đó, các trinh sát lên tầng 2 khống chế Lê Văn Thế (SN 1988) – đàn em thân tín của Thành “Chiểu” làm nhiệm vụ cảnh giác, phục vụ “điếu đóm” cho đại ca.

“Yêu cầu đặt ra lúc đó là phải thật nhanh, vì nếu chậm 1 chút, các đối tượng sẽ cảnh báo cho Thành ở tầng 3 và đối với một kẻ có kinh nghiệm đối phó với lực lượng công an, Thành rất có thể sẽ xóa đi nhiều chứng cứ quan trọng”, vị cán bộ điều tra nói.

Sau khi thành công khống chế 3 đối tượng ở tầng dưới, các trinh sát di chuyển lên tầng 3, lúc này căn phòng nơi diễn ra bữa tiệc chất cấm đang khép hờ. Một trinh sát đạp tung cánh cửa xông vào giữa bữa tiệc chất cấm do Thành tổ chức, thấy lực lượng công an, lập tức các đối tượng đã làm nhiều hành động chống trả.

“Thời điểm chúng tôi ập vào trong căn phòng thì ngoài Thành, có thêm 8 đối tượng khác, một số đối tượng đã đập bát, đập đĩa nhằm hất tung vụn, bột ma túy xuống sàn nhà. Một số đối tượng khác thì gào thét, xô đẩy nhằm tạo điều kiện cho đồng bọn phi tang vật chứng. Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn tuy nhiên chúng tôi đã lập tức khống chế được các đối tượng”, vị cán bộ điều tra cho hay.

Tang vật thu giữ tại 2 nơi ở của Thành “Chiểu”.

Qua khám xét các nơi ở của Thành “Chiểu”, cơ quan công an đã thu được một lượng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng trong đó có 1 khẩu súng quân dụng và 5 viên đạn, 1 thanh kiếm, 1 dùi cui điện và nhiều vật chứng liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đàn em thân tín của Thành là Thế, Huệ và Tư. Cả 4 đối tượng bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng hành vi tàng trữ súng, đạn của Thành, Công an TP Sông Công tách riêng và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý theo thẩm quyền.

Ở độ tuổi U50, Thành “Chiểu” lại thêm những vệt đen vào trong bản lý lịch vốn đã không tốt đẹp của mình. Một lần nữa vướng phải vòng lao lý là cái kết cho một loạt những hành vi ngông nghênh, gây nhiễu loạn tình hình an ninh, trật tự địa phương của đại ca giang hồ Thành “Chiểu”.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ven-man-bong-toi-cuoc-song-tay-giang-ho-thanh-chieu-cuoc-ot-kich-bat-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ven-man-bong-toi-cuoc-song-tay-giang-ho-thanh-chieu-cuoc-ot-kich-bat-ngo-a591076.html