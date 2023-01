“Vén màn bóng tối” cuộc sống tay giang hồ Thành “Chiểu”: Gây án triền miên

Thành “Chiểu” (giữa) cùng một số đàn em.

Nỗi khiếp sợ của người dân địa phương

Ngày 16/12/2020, Mai Thành (tức Thành “Chiểu”, SN 1970) chính thức mãn hạn tù giam và trở về địa phương, sinh sống tại căn nhà ở phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công – nay là TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là ngày mà người dân phường Thắng Lợi nói chung và hàng xóm của đối tượng quay trở lại với những ngày tháng bất an, lo lắng cho tình hình trật tự, trị an của khu phố bởi lẽ, bản thân Thành “Chiểu” vốn đã là một đối tượng giang hồ cộm cán, là vị đại ca có “số má” ở đất chè.

Một cán bộ điều tra thuộc Công an TP Sông Công cho biết, Mai Thành – tức Thành “Chiểu” là một đối tượng hình sự cộm cán, luôn nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng công an địa phương.

“Ngay từ khi còn trẻ, Mai Thành đã nổi bật lên là một đối tượng bất hảo, cộm cán tại địa phương. Đối tượng thường tụ họp với nhiều đối tượng bất hảo khác, gây ra nhiều vụ việc mất an ninh, trật tự như đánh nhau, gây rối… Trong đó, một số vụ việc của Thành đủ cấu thành nên tội danh và đã bị xử lý”, vị cán bộ này cho hay.

Theo vị cán bộ điều tra, từ khi Thành “Chiểu” quay trở về địa phương, căn nhà của đối tượng đã trở thành “điểm nóng” trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Chỉ ít lâu khi vừa ra tù, Thành đã quy tụ cho mình một nhóm đàn em thân cận, thậm chí có những đàn em còn ăn, ngủ, sinh hoạt luôn tại nhà của Thành để sẵn sàng “đợi lệnh”. Các đối tượng luôn tỏ ra bặm trợn, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, có dấu hiệu của việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, đã nhiều lần lực lượng Công an phường Thắng Lợi đã phải đến giải quyết những vụ việc say rượu xô xát với người khác của nhóm đàn em Thành “Chiểu”.

“Các đối tượng thích tụ tập, sống theo kiểu bầy đàn và chủ yếu “ngủ ngày cày đêm”. Nếu ban ngày, gần như không thấy Thành hay các đàn em lộ diện. Thành và đàn em đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân địa phương, không ai muốn đụng chạm hay qua lại gì với nhóm đối tượng”, vị cán bộ điều tra nói.

Án chồng án

Chân dung đại ca giang hồ “số má” Thành “Chiểu”.

Tài liệu của Công an TP Sông Công thể hiện, Thành “Chiểu” có một bề dày tiền án, trong đó một số đã được xóa án tích. Năm 1999, khi mới 19 tuổi, Thành “Chiểu” bị Tòa án Quân sự khu vực I xử phạt 30 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng và Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi ra tù ít lâu, năm 2002, Thành tiếp tục phạm tội Cưỡng đoạt tài sản và bị TAND TP Sông Công xử phạt 15 tháng tù giam.

Chưa dừng lại, tháng 4/2014, Thành bị TAND TP Sông Công xử phạt 48 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc đang chấp hành án phạt tù, Thành tiếp tục liên quan một vụ án Cưỡng đoạt tài sản và bị TAND TP Sông Công tuyên phạt 42 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt là 90 tháng tù giam.

Tuy nhiên, trong lúc đang chấp hành 2 bản án tù, năm 2015, Thành “Chiểu” tiếp tục hầu tòa khi bị TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn triệu tập để xử phạt về tội Chống người thi hành công vụ - vụ án mà Mai Thành gây án ngay trước khi bị xét xử năm 2014 – với hình phạt 2 năm tù giam. Tổng hình phạt dành cho tay giang hồ lên tới 9 năm 6 tháng tù giam và Thành “Chiểu” chỉ mới chấp hành xong án phạt, quay trở về địa phương vào ngày 16/12/2020.

“Ngay sau khi trở về địa phương, Thành “Chiểu” đã lập tức tụ tập một số đàn em dưới trướng, chủ yếu là các đối tượng nghiện, một số trong đó có tiền án, tiền sự. Từ việc là một đối tượng tù tha, Thành “Chiểu” không làm ăn nghiêm chỉnh mà tiếp tục dấn thân vào con đường mặt trái của xã hội.

Để thể hiện vị thế đại ca của mình, Thành đã tổ chức một bữa tiệc gặp mặt có quy mô lớn, tụ tập nhiều đối tượng bất hảo, cộm cán ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… về một nhà hàng ở TP Sông Công gặp mặt”, vị cán bộ điều tra Công an TP Sông Công cho hay.

Sau khi tổ chức bữa tiệc gặp mặt các đối tượng giang hồ, bất hảo ở các tỉnh, thành phố khác, Thành “Chiểu” tiếp tục thể hiện vị thế đại ca khi thường xuyên khoe súng trên livestream mạng xã hội. Không những thế, đối tượng này còn nhiều lần tổ chức tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy gây nhiễu loạn ở địa phương.

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào 10h00 ngày 24/1 trên mục Pháp luật.

