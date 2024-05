Tuyên tử hình kẻ dùng khí CO sát hại vợ và ba con

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 9/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người” đối với bị cáo Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Đây là vụ án được dư luận ở địa phương đặc biệt quan tâm, vì 4 nạn nhân bị sát hại trong vụ án này là vợ và con của chính hung thủ.

Bị cáo Hồ Xuân Hải tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.V

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Xuân Hải cùng vợ là Nguyễn Hoài Ngọc Diệp (SN 1974) đầu tư trại chăn nuôi heo, nhưng liên tục vấp phải khó khăn do thua lỗ, không có khả năng trả nợ, nên Hải mưu tính “giải thoát” vợ, con bằng phương pháp gây ngạt khí.

Ngày 22/8/2023, Hải truy cập vào mạng xã hội để tìm hiểu về một số loại khí độc gây chết người và dò tìm nơi sản xuất khí CO, sau đó đi ra xã Phước Đồng, TP Nha Trang mua bình khí CO có dung tích 40kg chở về cất giấu tại một ngôi nhà vắng chủ ở gần căn nhà của Hải, rồi tiếp tục đi mua ống nhựa dẫn khí CO.

Đến khoảng 22h đêm hôm đó, khi người vợ của Hải là Nguyễn Hoài Ngọc Diệp cùng 3 con là Hồ Ngọc Kim Ngân (SN 2002), Hồ Ngọc Giáng My (SN 2009) và Hồ Ngọc Thiên Ân (SN 2013) vào một phòng chung mở máy lạnh để ngủ như thường lệ, thì Hải ra phòng khách ngồi uống rượu, sử dụng điện thoại truy cập mạng Internet, tiếp tục nghiên cứu cách gây ngạt khí CO dẫn đến tử vong cho người đang ngủ trong phòng.

Đến khoảng 2h sáng hôm sau (23/8/2023), Hải tự lăn bình khí CO từ trong căn nhà vắng chủ sang cạnh cửa sổ căn phòng ngủ mà vợ và ba người con đang ngủ, rồi nối dây dẫn vào bên trong phòng trước khi mở van để xả khí CO.

Sau khi phát hiện án mạng, lực lượng Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: H.T

Khi biết khí CO xả vào phòng có đủ để thời lượng để gây ngạt đối với vợ và con, Hải đóng van, lăn bình khí CO về lại căn nhà vắng chủ để cất giấu, rồi vào trong phòng ngủ nằm bên chân vợ và ba người con. Đến khoảng 11h trưa 23/8/2023, người thân trong gia đình nhiều lần điện thoại cho vợ chồng Hải nhưng không ai nghe máy, nên mới đến nhà kêu cửa cũng bất thành.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người thân phá cửa vào bên trong mới phát hiện bà Diệp cùng ba người con đã tử vong, riêng ông Hải còn thoi thóp thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Đông đảo người dân đền gần hiện trường để tìm hiểu vụ việc sau khi nghe tin 4 người trong một gia đình tử vong. Ảnh: H.T

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cùng các vật chứng thu thập được, phù hợp với kết quả điều tra và lời khai nhận hành vi phạm tội của Hồ Xuân Hải, các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, truy tố và xét xử người đàn ông này về tội danh “Giết người”.

Theo Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đoạt sinh mệnh của nhiều người, khiến cho dư luận ở địa phương bất bình, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, cần phải loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng hình phạt cao nhất.

