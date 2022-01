Tuyên án nhóm bị cáo đốt nhà của Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự

Trần Công Xuân vì muốn thể hiện bản thân, đã có hành vi kích động, xúi giục, gợi ý đàn em thực hiện hành vi phạm tội, gây ra vụ đốt nhà của Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự.

Chiều 12/1, TAND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Trần Công Xuân (còn gọi là Chín Xuân, SN 1969) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Tài Nguyên (SN 2000) 4 năm 3 tháng tù, Hồ Thanh Hải (SN 1988) 3 năm 9 tháng tù cùng về tội “Huỷ hoại tài sản”; Trịnh Thanh Tú (SN 1991) 9 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm” và Nguyễn Minh Tới (SN 1982, cùng ngụ quận Thốt Nốt) 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Riêng bị cáo Nguyên trước đó đã bị phạt 4 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyên, Hải, Tú và Tới, đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Xuân cho rằng không xúi giục và không nhớ nói câu gì kích động đàn em gây án. Nguyên, Hải, Tú và Tới đều khẳng định câu nói của Xuân, với nội dung: “Vụ của mày là do thằng Huyên nó hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tuỳ mày…”.

HĐXX phân tích Xuân nhận thức câu nói trên khiến Nguyên sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Vai trò xúi giục của Xuân đã rõ. Việc bị cáo không nhận tội cho thấy sự cố chấp, xem thường pháp luật nên cần có hình phạt tương xứng.

Trần Công Xuân và các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyên, Hải, Tú và Tới cùng là người làm công chăm sóc đàn gà cho Xuân. Do mâu thuẫn cá nhân, ngày 26/6/2020, Nguyên dùng ly uống bia đập trúng vào mặt anh L.T.L. ở phường Thốt Nốt, gây thương tích 27%.

Nguyên sau đó nhờ vợ Xuân đi thương lượng, khắc phục hậu quả 10 triệu đồng. Bị hại hứa sẽ làm đơn xin bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự.

Kết quả điều tra và giám định thương tích, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can đối với Nguyên về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Sau khi nhận quyết định khởi tố bị can, Nguyên báo cho Xuân.

Xuân cho rằng Thiếu tá Hồ Đình Huyên (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt) “xử ép” Nguyên. Sau nhiều lần tác động, xúi giục của Xuân, Nguyên quyết định thực hiện ý định đốt nhà của Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự.

Nguyên rủ Hải cùng đi. Rạng sáng 30/9/2020, cả hai đến trước nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, đổ xăng và châm lửa đốt. Sau khi gây án, cả hai rời khỏi hiện trường. Thiếu tá Hồ Đình Huyên đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, đã cùng vợ và con thoát ra khỏi nhà bằng cửa sau.

