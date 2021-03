"Trùm xã hội đen" Chín Xuân khai lý do đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự

"Trùm xã hội đen" Chín Xuân huy động "đàn em" đến nhà nạn nhân để xin lỗi, bồi thường tiền thuốc cùng lời hăm dọa nhằm buộc nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T.

Chiều 28-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, liên quan đến vụ Công an TP Cần Thơ vừa tiến hành bắt tạm giam Trần Công Xuân (còn gọi là Chín Xuân, 52 tuổi; ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), là chủ mưu trong vụ đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Thốt Nốt, hành vi của Xuân xuất phát từ việc muốn "trả thù" cho đàn em.

Theo nội dung vụ án, trước đó, một đàn em của Xuân là T. đi nhậu tại một quán ở quận Thốt Nốt. Trong lúc nhậu có xảy ra cãi nhau với một thanh niên khác trong quán. T. đã dùng ly uống bia đập vào mặt người thanh niên trên, gây thương tích 27%.

Sau đó, Chín Xuân liền huy động "đàn em" đến nhà nạn nhân để xin lỗi, bồi thường tiền thuốc cùng lời hăm dọa nhằm buộc nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T.

Lo sợ nên nạn nhân đã rút đơn truy cứu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng với thương tích đã giám định đến 27% và việc đập ly vào mặt nạn nhân là hình vi côn đồ nên đã khởi tố, bắt giam T.

Chín Xuân cho rằng cơ quan điều tra quậnThốt Nốt mà cụ thể là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đã cố tình khởi tố "đàn em" của mình, mặc dù nạn nhân đã rút đơn truy cứu. Vì thế, Chín Xuân đã tìm cách trả thù cho "đàn em".

Vào đêm 30-9-2020, Xuân kêu "đàn em" đem khoảng 10 lít xăng đổ trước cửa nhà của Đội trưởng Đội CSHS rồi đốt. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã trích xuất toàn bộ camera an ninh để truy tìm hung thủ nhưng không trích xuất được vì vụ việc xảy ra vào ban đêm.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự. Ngày 14-3, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hồ Thanh Hải (33 tuổi) và Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi), cùng quận Thốt Nốt. Nguyên hiện đang chấp hành án tù do liên quan đến một vụ án khác với tội danh cố ý gây thương tích. Hải và Nguyên khai nhận là người đã thực hiện hành vi đổ xăng trước nhà Đội trưởng CSHS là theo sự chỉ đạo của Chín Xuân.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập Trịnh Thanh Tú (30 tuổi; ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt), là "đàn em" của Chín Xuân lên làm việc. Ngày 24-3, trong lúc làm việc với điều tra viên, Tú xin phép ra phía sau để đi vệ sinh. Khi đi ngang bếp nhà ăn, thấy con dao để bên trong nên Tú lấy tự đâm vào người gây thương tích, nhằm cản trở việc lấy lời khai. Sau đó, Tú được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị.

Vào tối 26-3, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Chín Xuân để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

