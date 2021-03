Điều tra mở rộng vụ trùm giang hồ Chín Xuân đốt nhà Đội trưởng CSHS

Liên quan đến vụ Trần Công Xuân (tức Chín Xuân, SN 1969, ngụ khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) chủ mưu, chỉ đạo “đàn em” đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Thốt Nốt, ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra.

Trước đó, vào ngày 30/9/2020, nhà của Thiếu tá Hồ Đình Huyên (tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) bị phóng hỏa đốt. Được phát hiện kịp thời nên đám cháy được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người. Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp Công an quận Thốt Nốt vào cuộc điều tra.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Công an quận Thốt Nốt, cũng như Thiếu tá Hồ Đình Huyên thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, khiến các đối tượng hoạt động phi pháp không thể “làm ăn” bất chính nên tìm cách trả thù. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ.

Ngày 14/3, Cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Hồ Thanh Hải (SN 1988, trú tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) và Nguyễn Quốc Tài Nguyên (SN 2000, trú tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt), hiện đang chấp hành án tù do liên quan đến một vụ án khác về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Chín Xuân bị bắt tạm giam.

Theo lời khai của Hải và Nguyên đã đổ xăng đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên theo chỉ đạo của Chín Xuân. Về nguyên nhân, trước đó, T. là đàn em của Chín Xuân đến nhậu tại một quán ở quận Thốt Nốt. Trong lúc nhậu, giữa T. và một thanh niên trong quán xảy ra mâu thuẫn. T. lấy ly uống bia đập vào mặt người thanh niên này gây thương tích 27%.

Sau khi biết sự việc, Chín Xuân liền ra mặt, huy động “đàn em” đến nhà nạn nhân xin lỗi và bồi thường tiền thuốc cùng lời hăm dọa nhằm buộc nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với T. Do lo sợ nên nạn nhân đồng ý rút đơn. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt cho rằng với thương tích giám định đến 27% và hành vi đập ly vào mặt nạn nhân là hình vi côn đồ nên đã khởi tố, bắt giam T. Từ đó, Chín Xuân cho rằng Công an quận Thốt Nốt đã “xử ép” đàn em của mình, mà người chỉ huy trực tiếp là Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thốt Nốt.

Từ những chứng cứ thu thập được, vào 18h30 ngày 26/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Công Xuân (tức Chín Xuân). Khám xét nơi ở của Chín Xuân, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan tích cực mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng. Đồng thời, kêu gọi người dân tố giác những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đến cơ quan Công an để phối hợp, làm rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết, Ban Giám đốc Công an thành phố đang tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh xóa bỏ tận gốc các băng nhóm, không để các đối tượng có địa bàn hoạt động. Trong đó, tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm từ cơ sở. “Công an TP Cần Thơ quyết tâm đấu tranh, trấn áp đến cùng, không để hình thành tội phạm băng nhóm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, giữ vững ANTT trên địa bàn” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, Chín Xuân là đối tượng cờ bạc, lưu manh tại địa phương. Để phục vụ thú vui của mình, Chín Xuân huy động các đối tượng làm nghề bốc vác tại địa phương và những tỉnh, thành lân cận thành lập nên “hội bốc vác” có “trụ sở” tại quận Thốt Nốt. Với bản tính côn đồ, “hội bốc vác” do Chín Xuân quản lý đã dùng nhiều cách buộc hầu hết nhà máy chế biến lúa gạo trên địa bàn quận Thốt Nốt phải ký hợp đồng với mình. Sau khi có hợp đồng bốc vác, Chín Xuân khoán lại cho đàn em để hưởng chênh lệch…

