Đốt nhà đội trưởng hình sự, Chín Xuân cùng "đàn em" hầu tòa

Thứ Tư, ngày 12/01/2022 12:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trần Công Xuân (tự Chín Xuân) bị cáo buộc có hành vi kích động, gợi ý, sắp đặt và xúi giục để đàn em đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự.

Các bị cáo tại phiên toà.

Sáng ngày 12/1, TAND quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Công Xuân (53 tuổi), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (22 tuổi), Hồ Thanh Hải (33 tuổi) về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Trịnh Thanh Tú (31 tuổi) về tội “Che giấu tội phạm” và Nguyễn Minh Tới (40 tuổi) về tội “Không tố giác tội phạm”. Tất cả các bị can đều ở quận Thốt Nốt.

Theo cáo trạng, bị can Nguyên, Hải, Tú và Tới là người làm công cho gia đình Chín Xuân (công việc chủ yếu nuôi gà đá). Trong giao tiếp hàng ngày, Nguyên, Hải và Tú gọi Chín Xuân là "ông thầy". Riêng Tới gọi Chín Xuân là anh.

Tháng 6/2020, Nguyên xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu và dùng ly bia đánh vào mặt một thanh niên ở cùng quận, gây thương tích 27%. Sau khi gây án, Nguyên đã nhờ vợ của Xuân thương lượng và khắc phục hậu quả cho nạn nhân là 10 triệu đồng.

An ninh được kiểm soát chặt tại phiên toà.

Nạn nhân cũng tự nguyện làm đơn bãi nại, không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyên. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra và giám định thương tích như trên, ngày 17/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyên về hành vi “Cố ý gây thương tích” và tống đạt các quyết định tố tụng. Vụ án được giao cho Đội Cảnh sát hình sự (do thiếu tá Hồ Đình Huyên làm Đội trưởng) thụ lý.

Ngày 9/9/2020, Nguyên nhận bản kết luận điều tra vụ án và đọc lại cho Xuân nghe. Nghe xong, Xuân nói: "vụ án của mày là do thằng Huyên nó hại. Mày muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy”. Từ lời nói của Xuân, Nguyên suy nghĩ đến việc trả thù đối và lựa chọn việc đốt nhà ông Huyên vì cho rằng dễ thực hiện, khó phát hiện so với việc đi đâm đội trưởng cảnh sát hình sự.

Trưa 29/9, trong bữa cơm, Xuân nhắc lại vụ án của Nguyên là do đội trưởng hình sự hại và kêu Tú cùng "hành động" với Nguyên. Tuy nhiên, Tú xin không tham gia. Đến chiều cùng ngày, Nguyên rủ Hải cùng đi đốt nhà ông Huyên.

Sáng ngày 12/1, bị cáo Trần Công Xuân được đưa đến toà.

Khoảng 23 giờ, Nguyên cùng Hải mang theo can xăng 10 lít đến nhà ông Huyên (khu vực Phụng Thành 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt). Nhưng do đèn nhà dân khu vực này còn sáng nên cả 2 giấu can xăng và ngồi chờ. Đến 0h ngày 30/9/2020, khi thấy xung quanh không có người, Hải trèo qua hàng rào vào nhà ông Huyên, còn Nguyên đứng bên ngoài chuyền can xăng vào cho Hải.

Hải mang can xăng đổ vào cửa chính và châm lửa đốt. Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, ông Huyên nghe có tiếng nổ lớn nên giật mình thức giấc, phát hiện nhà bị cháy nên cùng vợ và con chạy ra bằng cửa sau, đồng thời truy hô để mọi người chữa cháy.

Hiện trường vụ phóng hỏa.

Hôm sau, Hải báo lại cho Xuân biết là cùng với Nguyên đốt nhà thiếu tá Huyên. Nghe xong Xuân hỏi lại: “Hai thằng bây làm rồi hả” và dặn Hải hạn chế ra đường. Sau đó hơn 10 ngày, Xuân gặp Hải và nói: “Mấy thằng bây bị bắt thì đừng khai tao”.

Do lo sợ bị công an phát hiện, Nguyên gặp Hải để bàn việc đem xe máy 65F1-080.49 đi đục số khung, số máy. Sau đó, Nguyên gặp Tú để nhờ làm việc này, đồng thời nhờ tìm nơi cất giấu xe.

"Đối với bị cáo Trần Công Xuân đã có hành vi kích động, gợi ý, sắp đặt và xúi giục để Nguyên và Hải thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của 3 bị cáo nói trên là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, gây hoang mang, mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị can Trịnh Thanh Tú đã có hành vi sử dụng máy đục xoá dấu vết chiếc xe máy dùng để thực hiện hành vi nhằm giúp cho Nguyên và Hải che giấu tội phạm. Bị cáo Tới biết rõ bị can Xuân xúi giục để bị can Nguyên và Hải đốt nhà ông Huyên nhưng không tố giác, cố tình lẩn tránh cơ quan chức năng", cáo trạng cáo buộc.

Hiện phiên toà đang diễn ra.

