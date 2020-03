Tướng công an nêu 3 lý do Tuấn "khỉ" lẩn trốn được sau khi gây án

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 19:42 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Tuấn “khỉ” đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, có khả năng đối phó với công an.

Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời tại cuộc họp báo

Chiều nay (3/3), tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đã nêu câu hỏi về việc vây bắt Tuấn “khỉ” và cần rút ra bài học kinh nghiệm gì trong việc quản lý vũ khí quân dụng ở địa phương sau vụ án mạng này?

Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết: Tới nay lực lượng công an đã bắt 17 đối tượng trong vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”). Các đối tượng bị bắt, khởi tố với các tội danh tàng trữ vũ khí quân dụng, mua bán trái phép vũ khí, không tố giác tội phạm…

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, ngay sau khi Lê Quốc Tuấn gây án, Bộ Công an xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn có tàng trữ súng, nhiều đạn. Ngoài ra còn có thể có các loại vũ khí khác. Hơn nữa, Tuấn rất thông thạo địa bàn, mối quan hệ rộng và đặc biệt liều lĩnh.

Đặc biệt, đối tượng Lê Quốc Tuấn trước khi gây án là một chiến sỹ công an, được đào tạo nên hắn có khả năng đối phó với lực lượng công an. Chính vì vậy, quá trình vây bắt Tuấn “khỉ” gặp nhiều khó khăn.

Về khẩu súng của Tuấn “khỉ”, theo lời khai của Phạm Thanh Tâm thì hắn mua khẩu súng này tại Campuchia với giá 20 triệu đồng.

"Trước khi gây án, Tuấn là cán bộ công an nhưng do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không chấp hành ý thức kỷ luật, Tuấn sa vào cờ bạc dẫn đến vụ việc. Sau vụ việc này, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP. HCM yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm quản lý cán bộ chiến sĩ và quản lý vũ khí, yêu cầu lãnh đạo Công an Củ Chi kiểm điểm việc quản lý địa bàn, để xảy ra ổ cờ bạc hoạt động trên địa bàn", ông Xô nói.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tuong-cong-an-neu-3-ly-do-tuan-khi-lan-tron-duoc-sau-khi-gay-an-d455050.html