Lý do công an đình nã với Lê Quốc Tuấn

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 09:33 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định đình nã Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Quyết định trên dựa trên căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM về việc bị can bị truy nã Lê Quốc Tuấn sử dụng súng AK bắn trả lực lượng truy bắt nên bị bắn chết ngày 13-2.

Lê Quốc Tuấn dùng súng AK gây án

Cơ quan điều tra áp dụng khoản 2 Điều 114, khoản 3 Điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự, quyết định đình nã đối với Lê Quốc Tuấn.

Tội danh Tuấn bị khởi tố là giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 123, 168 và Điều 304 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017. Tuấn đã bị truy nã theo Quyết định ngày 30-1, của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Như đã đưa tin, vào các ngày 29 và 30-1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng làm 5 người chết và 1 người bị thương do Lê Quốc Tuấn thực hiện.

Tối 13-2, Công an TP.HCM phát hiện Tuấn “khỉ” ẩn náu trong căn nhà hoang ở ấp Tân Hoà, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Quá trình vây bắt Tuấn bắn trả nên công an nổ súng tiêu diệt. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể Tuấn được công an bàn giao cho gia đình để an táng.

Đến nay, công an đã tạm giữ 12 bị can, để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong số những bị can này có bị can Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý bà dòm) và Lê Quốc Minh (27 tuổi)... Ban đầu các bị can bị tạm giam ở Trại giam Chí Hòa. Nhưng hiên nay công an tách một số bị can sang giam nơi khác để điều tra về số tiền một tỉ về lời khai một bị can giao cho vợ Tuấn.

Hiện, vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/ly-do-cong-an-dinh-na-voi-le-quoc-tuan-891973.htmlNguồn: https://plo.vn/phap-luat/ly-do-cong-an-dinh-na-voi-le-quoc-tuan-891973.html