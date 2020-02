Vụ Tuấn "khỉ" bắn chết người, cướp sòng bạc: Khẩu súng từ đâu ra?

Hôm qua (20/2), nguồn tin của PV cho biết một số thông tin liên quan tới vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”), người dùng súng AK bắn chết 5 người, làm 1 người bị thương ở huyện Củ Chi, TPHCM vào ngày.

Tuấn “khỉ” - kẻ gây ra vụ án kinh hoàng đã bị tiêu diệt Ảnh: CA

Theo nguồn tin, trích xuất camera nhà một bị can tên M. Sida, nhận thấy Tuấn “khỉ” có ghé nhà người này và sau đó đi ra mang theo khẩu súng đến hiện trường và gây án. Kiểm tra nhà bị can này, phát hiện thêm 2 khẩu súng bên hồ nước. Công an cũng đang xác minh thêm thông tin người dân cung cấp là thấy các bị can cầm 2 cây súng K59 nữa - nhưng chưa tìm ra.

Về số tiền 1 tỷ đồng, bị can Phạm Thanh Tâm (Tý “bà dòm”) khai đưa số tiền này cho vợ Tuấn “khỉ”, hiện cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai này. Trong số 12 bị can bị tạm giam ở Trại giam Chí Hòa, công an vừa tách 1 số bị can sang giam nơi khác.

Viện KSND quận 11 đã có báo cáo thực hiện kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an quận 11. Theo đó, Viện kiểm sát nhận thấy việc phân công trực quản lý, bảo vệ Nhà tạm giữ Công an quận 11 đảm bảo, việc phân công trực quản lý từng ca trực có chỉ huy, quản giáo, trực y tế, bảo vệ. Việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, qua kiểm tra Nhà tạm giữ Công an quận 11, đã thực hiện quản lý tốt vũ khí quân dụng, vũ khí quân dụng đầy đủ không mất hay bị thiếu.

Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định đình nã số 197 ngày 17/2/2020, đối với Lê Quốc Tuấn; Ngay sau khi tiêu diệt Tuấn “khỉ”, công an có mời VKS đến nhận diện và thấy đúng là Tuấn “khỉ” nên đã ra quyết định đình chỉ bị can và gửi cho Viện KSND TPHCM phê duyệt.

Như đã đưa tin, đến nay, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm giữ 12 bị can, để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong số những bị can này có bị can Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý "bà dòm)" và Lê Quốc Minh (27 tuổi).

Trước đó, vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” làm 5 người chết và 1 người bị thương do Lê Quốc Tuấn thực hiện.

Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” lẩn trốn. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã. Tối 13/2, công an truy bắt Lê Quốc Tuấn, đối tượng đã sử dụng AK chống trả quyết liệt, đã bắn 3 phát súng (1 phát đạn lép, 2 phát nổ), liên tục di chuyển, tìm cách tấn công lực lượng công an và tẩu thoát.

Công an đã nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”, thu giữ tại hiện trường 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn), 2 vỏ đạn AK và 1 viên đạn AK bị lép của Tuấn “khỉ’”.

